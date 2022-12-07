《美元走勢－羅明立》美匯重上１０天線，市場料聯儲下周加息半厘

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３７﹒６５ １３７﹒８６ １３６﹒７９

歐元╱美元 １﹒０４４９ １﹒０４７６ １﹒０４４３

英鎊╱美元 １﹒２１２３ １﹒２１５０ １﹒２１０６

美元╱瑞郎 ０﹒９４２６ ０﹒９４３７ ０﹒９４１６

美元╱港元 ７﹒７９０５ ７﹒７９２１ ７﹒７６８９

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《美元走勢》星期二（６日）公布美國１０月貿易赤字升至７８１﹒６億美元，略少過預期

。有３間大行警告美國衰退的風險，其中摩根大通預期美國通脹將削弱消費者的消費能力，未來

經濟可能會出現溫和至嚴重衰退；同時指利率會升至５厘，但仍不足以遏抑通脹。而高盛及美銀

則稍為樂觀，美銀認為就算經濟出現衰退，程度亦較為溫和。市場對下周的加息預測，上調

０﹒５％的機率高達九成，預計明年５月將達到５％左右的峰值。美匯指數反彈上１０天線的

１０５﹒７５。

今晚（７日）加拿大央行將議息，估計會加息０﹒５％，因通脹仍高，央行應會繼續加息。

受美元反彈及油價下跌拖累，美元兌加元升至１﹒３６８０，短線可上望１﹒３８。歐元調整至

１０天線的１﹒０４３５附近，２０天線在１﹒０３８０，可短炒１﹒０３５０－１﹒０５５０

波幅。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０３９０ １﹒０５００ １﹒０３５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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