吉利汽車（１７５）１１月總銷量按年增７％至１４﹒５萬部

《經濟通通訊社７日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，１１月總銷量為１４﹒５萬部，

較去年同期增長約６﹒８％。今年首１１個月累計銷量為１２８﹒７萬部，按年增長約１０％。

１１月，集團領克品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付１９２０部汽車

，而今年首１１個月累計實現以創新訂閱模式交付合共１２５８２部汽車。（ａｃ）

