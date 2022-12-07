吉利汽車（１７５）１１月總銷量按年增７％至１４﹒５萬部

《經濟通通訊社７日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，１１月總銷量為１４﹒５萬部，
較去年同期增長約６﹒８％。今年首１１個月累計銷量為１２８﹒７萬部，按年增長約１０％。
１１月，集團領克品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付１９２０部汽車
，而今年首１１個月累計實現以創新訂閱模式交付合共１２５８２部汽車。（ａｃ）
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