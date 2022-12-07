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即市新聞

07/12/2022 16:35

《小傳日記》減持都是一種愛，高管話股神對ＢＹＤ仍然有愛！

　　《小傳日記》魚缸今日上演恐怖急跌！雖然成個上晝都算係反覆，不過都算係正常波幅之內
。但係一點半之後，成個市忽然愈跌愈深，由重磅藍戰士開始跌起，之後成板藍戰士都翻轉，恒
指由全日最高見１９７３７，兩個鐘內失控暴跌落１８７９９，夾埋成９３７點，仲跌穿埋萬九
關！
　　講波動嚟講，比亞迪（０１２１１）都係令人又愛又恨，雖然以走勢嚟睇非常靚仔，不過股
神減持因素長期都困擾住佢，所以明明消息面利好都好難升，始終唔知邊日又會公布減持。
　　不過面對住被減持，ＢＹＤ方面就好似唔當係一回事。噚日ＢＹＤ執行副總裁李柯接受《彭
博》訪問嗰陣就話，就算股神不斷減持ＢＹＤ，都仍然「熱愛」比亞迪，「熱愛比亞迪團隊」，
「永遠都係比亞迪最大支持者」。
　　今朝ＢＹＤ最多都升成６巴仙有多，咁當然都唔止係呢句，李柯同時喺個訪問提到，正係傾
緊想買智利鋰礦嘅開採權，呢個亦都係助長升幅嘅一大因素。講返股神，雖然李柯咁熱情表達覺
得同股神關係良好，不過照咁睇股神都係ｋｅｅｐ住沽緊ＢＹＤ，點都唔似李柯講到咁熱愛啦！
　　目前睇ＢＹＤ個價ｋｅｅｐ住受壓，但係可以見到每次股神出貨之後，孖屐反應都開始無咁
大，唔知會唔會有一日孖屐會完全消化曬減持嘅利淡影響，不過ＢＹＤ基本面贏通同行，股價見
到最盡１６０銀都跌唔落，相信影響都有可能會逐漸減細，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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