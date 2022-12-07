《嬈望大中華－彭藹嬈》中國數字經濟

《嬈望大中華》中國數字經濟在２０２０年實施密集監管前曾增長迅速。數字經濟首先在社

交媒體和搜索引擎得以發展，隨後擴展至網上購物、支付和金融技術，並進一步擴展至地圖、打

車應用和送貨服務以及電動遊戲和流媒體等領域。數字經濟是大量數據的來源，而人工智能的發

展則是為收集、分析並應用這些數據。目前，市場主流關注點主要是消費者及企業層面的數字活

動，而工業經濟的數字化仍處於早期階段。

根據中國信息通信研究院發布的白皮書，２０２１年中國整體數字經濟價值為４５﹒５萬億

元人民幣，僅次於美國，排名第二。該行業對ＧＤＰ的價值貢獻在１０年內翻了一番，佔比高達

近４０％。目前，中國大型的數字經濟企業已開拓了自己的市場並且幾乎沒有重疊。



＊面對政策調整的消費類數字經濟＊



筆者將從處罰和罰款層面評估密集監管對行業的影響。自２０２０年１１月至２０２２年７

月，相關處罰和罰款案件共計１４３起，總額達３０３５億元人民幣，當中包括螞蟻金服集團的

ＩＰＯ推遲，其估值為３４０億美元。相關案件中，１４０起與反壟斷法規有關，２起與數據安

全有關，１起與消費者借貸有關。不過處罰總額僅佔２０２１年行業規模的１％不到。

在目前的監管環境下，筆者預計，中國消費者於２０２１－２０３０年間應用程式的支出將

增長２３％。若沒有此前的監管，行業增長率將約為６４％。此外，筆者估計２０２２年網絡直

播銷售額下降約７５％，但在２０２３年將有所恢復，因為一些網絡直播主播已根據監管要求進

行相應繳稅，並恢復了工作。



＊工業類數字經濟嶄露頭角＊



第十四個五年規劃強調了自動化、機器人的應用、以及算法和區塊鏈在工業上應用的必要性

。最近的第二十次黨代會也強調先進技術是未來增長的支柱之一。這些政策將會令網絡空間的未

來引向一個新的方向。２０１９年，工業類數字經濟價值為７﹒１萬億人民幣，同比增長

１１﹒１％，不及消費類為主的第三產業增長的１４﹒８％。筆者估計２０２１年數字產業經濟

價值約為１１萬億人民幣，即使工業類數字經濟在過去幾年中增長強勁，這一價值相對於當年中

國數字經濟總值的４５﹒５萬億人民幣來說仍然很小。

但這一趨勢將會改變。中國已經開始更專注於高附加值的生產、大數據和人工智能，這也意

味著物聯網可以得到廣泛的應用。勞動力老齡化也是這一趨勢的部分成因。黨的二十大強調，為

經濟未來發展推進技術的必要性，這應將引導工業技術研發。筆者假設，即便２０２４－

２０２７年的研發支出不會為工業科技帶來重大突破，如半導體芯片領域的突破，但研發成果將

依舊受益工業活動，例如進一步推進機器人化和實現更全面的物聯網。

筆者預計，工業網絡空間的實際價值可以在２０３０年達到８０萬億元人民幣，對中國整體

數字經濟將作出４０％的貢獻。這一領域的快速增長意味著整個數字經濟或將更加平衡。到

２０３０年，消費領域對數字經濟的貢獻預計將達到６０％，工業領域將為４０％，而這一數據

在２０２０年的比例分別為８１％及１９％。



＊直至２０３０年中國數字經濟的潛在價值＊



結合消費和工業領域，到２０３０年，中國數字經濟的整體價值或達到９９萬億元人民幣，

年均增長率為１６％，主要由工業類數字經濟所驅動。

《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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