《股語有云－古添力》綠葉製藥明顯轉強，長線目標價７銀

《股語有云》根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１億元淨流入綠葉製

藥（０２１８６），過去一個月有逾３﹒５億元淨流入，過去三個月更有逾４億元淨流入。

綠葉製藥主要於內地、美國、歐洲及其他國家或地區四個規模最大及增長最快的治療領域，

即腫瘤科、中樞神經系統、心血管系統及消化與代謝，進行創新藥品的開發、生產及銷售等。

業務覆蓋包括美國及歐洲若干國家在內的８０個國家或地區，已於美國、英國、瑞士、日本

、香港、新加坡及馬來西亞設立商業辦公室。集團產品組合包括超過３０種產品，覆蓋包括大型

製藥市場內地、美國、歐洲及日本在內等全球８０個以上國家及地區以及快速發展的新興市場。



＊上半年度整體毛利增近５％＊



截至今年６月底止半年度，綠葉製藥股東應佔溢利倒退逾２３％至近３億人仔，整體毛利增

近５％至２０﹒５億人仔，毛利率增加５﹒７個百分點至７１﹒９％；於６月３０日，集團現金

及現金等價物近３４億人仔，另有已抵押定期存款１５﹒１１億人仔，而計息貸款及借款共

７１﹒８５億人仔。

技術走勢方面，日線圖顯示，該股今日以小陽燭向上，執筆時處１０天線（現約３﹒０８元

）之上，由於１０天線及２０天線已升越２５０天線，兩度出現黃金交叉利好訊號，５０天線亦

升越１００天線，出現黃金交叉利好訊號，現價（約３﹒１８元）不妨小注買入一博，首站為去

年１０月高位約４銀。

周線圖顯示，走勢明顯轉強，第二站為２５０周線所在，約５銀水平，升越此關的話，以去

年２月高位７銀為最終獲利目標，若然睇錯，跌穿日線圖２０天線（現約２﹒７元）止蝕。《古

添力》（本欄逢周一、三刊出）



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