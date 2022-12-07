《神州頭條》財經報章頭版摘要：江澤民追悼大會在北京隆重舉行

《經濟通通訊社７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



江澤民追悼大會在北京人民大會堂隆重舉行

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６日上午，中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委在人民大會堂隆重舉行江

澤民追悼大會。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥

、李希、王岐山等參加大會。大會通過全國廣播電視、新聞網站現場直播。



堅定推進「一國兩制」事業，同心共謀祖國統一大業

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江澤民追悼大會６日在人民大會堂隆重舉行，港澳台通過電視、網絡收看直播。大家表示，將化

悲痛為力量，奮力續寫「一國兩制」事業新篇章，為實現國家統一、民族復興共同奮斗。香港特

區行政長官李家超率特區政府主要官員、行政會議成員等收看追悼大會直播，同步肅立默哀３分

鍾。



新增專項債發行超４萬億元，積極財政政策持續發力

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數據顯示，今年前１１個月，新增專項債發行規模超過４萬億元人民幣，創歷史新高。截至１２

月６日，１１月以來新增專項債發行規模為４８１﹒１７億元人民幣。專家認為，專項債為拉動

基建投資、穩住經濟大盤提供重要支撐。作為落實積極財政政策的重要抓手，明年專項債發行還

會保持適度規模，積極財政政策將持續發力穩增長。





《上海證券報》



江澤民追悼大會在北京人民大會堂隆重舉行

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６日中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委在北京人民大會堂隆重舉行江澤

民追悼大會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在追悼大會上致悼詞。



養老理財產品面世一周年，實現年化收益率在２％至４％區間

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首批參與試點的養老理財產品面世一周年之際，截至１２月６日，已有９家理財公司共計發行

５０隻養老理財產品，其中４０隻產品的最新淨值超過「１」。去年１２月６日，工銀理財、建

信理財、招銀理財和光大理財推出了首批４隻養老理財產品。



三部門：新增１４個地區，開展二手車出口業務

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商務部、公安部、海關總署昨日公布第三批開展二手車出口業務地區名單，石家莊市等１４個地

區入選。三部門還印發《進一步擴大開展二手車出口業務地區範圍的通知》，要求嚴格遴選企業

，保障出口產品質量與安全，提升出口質效規模。





《證券時報》



江澤民追悼大會在北京人民大會堂隆重舉行

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６日上午，中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委在人民大會堂隆重舉行江

澤民追悼大會。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥

、李希、王岐山等參加大會。大會通過全國廣播電視、新聞網站現場直播。



券商投行業務評價迎來新「準繩」

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監管層近期頻繁喊話中介機構要歸位盡責當好「看門人」，對券商和投行從業人員的監管處罰力

度也在加強。繼７家券商投行收到罰單後，中國證券業協會發布了《證券公司投行業務質量評價

辦法（試行）》，進一步壓實保薦機構執業責任，提升投行業務執業質量。



三部門：新增１４地開展二手車出口業務

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商務部、公安部、海關總署近日聯合印發關於進一步擴大開展二手車出口業務地區範圍的通知，

決定新增１４個地區開展二手車出口業務。（ｊｔ）

