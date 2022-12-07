《鍾之日記》「新十條」再鬆綁，魚缸反高潮急吐

《鍾之日記》１２月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國「動態清零」政策之下，各地嚴格的疫情封控對經濟生產活動帶來的傷害再獲印證，海

關總署最新公布，以美元計中國１１月出口同比跌８﹒７％，跌幅較上月急擴８﹒４個百分點，

遠遜於市場預期的跌３﹒５％，跌幅創２０２０年２月以來最大；１１月進口同比跌１０﹒６％

，跌幅創２０２０年５月以來最大，亦較上月擴大９﹒９個百分點，同樣大遜市場預期的跌６％

。當月貿易順差按月收窄至６９８﹒４億美元，少於市場預期的７８１億美元。

面對奧密克戎變種病毒毒性轉弱、全球其他國家已紛紛取消防疫措施，中國亦在逐漸鬆綁，

國務院聯防聯控機制此前發布的防疫「二十條」，為市場帶來放寬防疫管控的憧憬，但部分地方

仍然存在層層加碼的現象，國務院今日下午公布「新十條」再優化疫情防控措施，內容包括允許

居家隔離、叫停大規模常態化檢測、對於跨地區流動人員也不再查驗核酸檢測陰性證明和健康碼

，不再開展落地檢、禁止鎖門焊門等過度防疫封控手段等等。至於入境人員隔離政策何時調整，

國家衛健委新聞發言人米鋒回應，「新十條」主要是針對優化國內的疫情防控措施，入境管理將

依法依規逐步推進，加快推進，進一步優化完善。



＊國家出台防疫「二十條」，港股失萬九＊



市場憂慮美聯儲加息及經濟衰退迫近，隔晚美股下挫，標指連跌第四日。內地午後公布進

一步優化疫情防控措施的「新十條」，香江魚缸「反高潮」，午後衝高後極速回落，收市大跌逾

６００點，連跌第二日。

恒指低開６０點，早段最多跌１０８點，低見１９３３２後回穩倒升，最多升１５８點見

１９６００，之後１９６００受阻後，再度回落。市場憧憬防疫政策轉向放鬆，港股午後升幅擴

大，１時半後見最多升２９６點報１９７３７，再創逾三個月高。不過好快調頭向下，愈跌愈深

，曾瀉６４１點，低見１８７９９點。收市仍大插跌６２６點或３﹒２％，收報１８８１４。大

市全日成交２０７４﹒１６億元。國指跌２２０點或３﹒３％，報６４３２。科指午後曾急升

３﹒７％，高見４３１６點，創今年８月底以來高位，之後迅速回落，收市倒跌１５６點或

３﹒８％報４００４。

藍籌股整體受壓，騰訊（００７００）跌３﹒７％，險守３００元大關。京東集團

（０９６１８）急跌５﹒９％，友邦（０１２９９）跌５﹒２％，港交所（００３８８）跌

２﹒７％。



＊政治局定調明年財策加力提效，滬指三千二再失＊



中共中央政治局昨日（６日）召開會議，分析研究２０２３年經濟工作，指出明年要堅持穩

字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強各類政策協調配合，優化

疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精

準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。

滬綜指今早稍跌，但在「新十條」落地後，消費、旅遊及新冠藥等板塊彈起，刺激滬指倒升

，但能源、地產、金融等權重板塊仍然領跌，拖累滬指收跌０﹒４％，報３１９９﹒６２點，三

千二再失；深成指全日升０﹒１７％，創業板指收市升０﹒８７％。

午後交投大增，全日兩市成交９４８６億元人民幣，但仍按日減少５％。值得留意的是下午

陸股通淨流入一度大增，但收市後陸股通淨流入剩餘２﹒７億元人民幣。



＊封控或告尾聲，飛機開動引擎＊



為減少對經濟民生的負面影響，內地「新十條」再優化疫情防控措施出台，「新十條」允許

陽性病例在一定情況下居家隔離、減少大規模檢測和日常核酸檢測頻率，而且要求各地不再對跨

地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。持續放寬防疫政策將鼓勵經濟

活動，刺激旅遊出差等出行需求，民航股起飛，東航（００６７０）升６﹒３％，國航

（００７５３）升４﹒３％，南航（０１０５５）揚２﹒１％。

新規亦提及要優化調整隔離方式，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居

家隔離。內地方艙醫院此前被指人多擠迫、衛生環境差劣，且無法安排親屬同住，「新十條」落

實後，相信各地對興建方艙醫院的需求將大減。中交建（０１８００）全日價跌５﹒９％，中鐵

建（０１１８６）跌３﹒９％，中鐵（００３９０）跌３﹒７％。



＊碧桂園「抽水」不停，全日最低位收市＊



碧桂園（０２００７）不足１個月再度配股，２次合計淨籌８６億元。碧桂園公布，配售

１７﹒８億股，相當於經擴大已發行股本約６﹒４４％，配售價每股２﹒７元，較碧桂園上日收

市價折讓１４﹒８３％，籌４８﹒０６億元。碧桂園以全日最低位收市，股價插１５﹒５％，報

２﹒６８元，跌穿配股價，同時為包尾藍籌。旗下碧桂園服務（０６０９８）降１０﹒５％。

碧桂園所得款項淨額為４７﹒４１億元，擬用於為現有境外債項進行再融資和一般營運資金

。碧桂園於１１月５日公布配售１４﹒６３億股股份，淨籌約３８﹒７億元，款項同樣用於為現

有境外債項進行再融資及一般營運資金。

據官媒《中證報》的統計，截至１２月６日已有逾８０家房企與商業銀行簽署戰略合作協議

，總意向授信額度達３﹒１萬億元人民幣。當中，碧桂園集團授信額度超１５００億元人民幣。

而碧桂園短時間內再度配股反映公司資金仍不足，引起市場對民企內房出現配股潮的憂慮，其他

內房物管股亦急回吐。龍光（０３３８０）瀉１７％；中駿（０１９６６）急跌１２﹒２％；富

力（０２７７７）挫１１﹒６％；旭輝（００８８４）跌１３﹒８％；龍湖（００９６０）插

１２﹒１％；旭輝永升（０１９９５）挫９﹒１％；時代鄰里（０９９２８）瀉１１﹒４％。



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