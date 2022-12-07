【新冠肺炎】國務院：不對跨地區人員查健康碼，有條件感染者居家

《經濟通通訊社７日專訊》國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布《關

於進一步優化落實疫情防控的通知》，共宣布十條新的新冠肺炎防控措施，作為１１月公布的優

化防疫２０條的補充措施。



＊不得採取各種形式臨時封控，縮小核酸檢測範圍＊



一是科學精準劃分風險區域。按樓棟、單元、樓層、住戶劃定高風險區，不得隨意擴大到小

區、社區和街道（鄉鎮）等區域。不得採取各種形式的臨時封控。

二是進一步優化核酸檢測。不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減

少頻次。根據防疫工作需要，可開展抗原檢測。對高風險崗位從業人員和高風險區人員按照有關

規定進行核酸檢測，其他人員願檢盡檢。除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特

殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。重要機關、大型企業及一些特定場所

可由屬地自行確定防控措施。不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展

落地檢。



＊無症狀和輕型病例可居家隔離，提升８０歲以上人群疫苗接種率＊



三是優化調整隔離方式。感染者要科學分類收治，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型

病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。

四是落實高風險區「快封快解」。連續５天沒有新增感染者的高風險區，要及時解封。

五是保障群眾基本購藥需求。各地藥店要正常運營，不得隨意關停。不得限制群眾線上線下

購買退熱、止咳、抗病毒、治感冒等非處方藥物。

六是加快推進老年人新冠病毒疫苗接種。各地要堅持應接盡接原則，聚焦提高６０－７９歲

人群接種率、加快提升８０歲及以上人群接種率，作出專項安排。



＊非高風險區不得停工停產，無疫情學校正常線下教學＊



七是加強重點人群健康情況摸底及分類管理。

八是保障社會正常運轉和基本醫療服務。非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、

停業。將醫務人員、公安、交通物流、商超、保供、水電氣暖等保障基本醫療服務和社會正常運

轉人員納入「白名單」管理。

九是強化涉疫安全保障。嚴禁以各種方式封堵消防通道、單元門、小區門，確保群眾看病就

醫、緊急避險等外出渠道通暢。

十是進一步優化學校疫情防控工作。各地各校要堅決落實科學精準防控要求，沒有疫情的學

校要開展正常的線下教學活動，校園內超市、食堂、體育場館、圖書館等要正常開放。有疫情的

學校要精準劃定風險區域，風險區域外仍要保證正常的教學、生活等秩序。（ｊｔ）

