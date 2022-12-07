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07/12/2022 10:37

【政策風向】中央政治局：優化疫情防控，明年財政政策要加力提效

　　《經濟通通訊社７日專訊》中共中央政治局１２月６日召開會議，分析研究２０２３年經濟
工作；聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署２０２３年黨風廉政建設和反腐敗工作。中共
中央總書記習近平主持會議。
　　會議指出，明年要堅持穩字當頭、穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，
加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。積極的財政政策要加
力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，
社會政策要兜牢民生底線。
　
＊重要民生商品保供穩價，更大力度吸引和利用外資＊
　
　　要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。要加快建設現代化產業
體系，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。要切實落實「兩個毫不動搖」，增強中國社會主義現
代化建設動力和活力。要推進高水平對外開放，更大力度吸引和利用外資。要有效防範化解重大
經濟金融風險，守住不發生系統性風險的底線。
　　會議強調，要統籌做好重要民生商品保供穩價和煤電油氣運保障供應，關心困難群眾生產生
活，保障農民工工資發放，抓緊抓實安全生產和防災減災工作，維護社會和諧穩定。
　
＊重點查處政治和經濟問題交織腐敗案件＊
　
　　會議要求，重點查處政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，深化整治權力集中、資金密集、
資源富集領域的腐敗，堅決懲治群眾身邊的「蠅貪」，進一步鏟除腐敗滋生土壤。
　　此前，習近平主持召開中央政治局常委會會議，聽取中央紀委國家監委工作情況和二十屆中
央紀律檢查委員會第二次全體會議準備情況匯報。會議同意明年１月９日至１１日召開二十屆中
央紀律檢查委員會第二次全體會議。（ｗｌ）

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