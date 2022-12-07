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07/12/2022 15:03

海洋公園上年度虧損１８﹒１億元，入場人次１４０萬

　　《經濟通通訊社７日專訊》海洋公園公布，截至今年６月底，２０２１－２２財政年度，公
園收入按年上升１５﹒６％，而整體收入更升３８﹒５％，人均收入亦增加２１﹒２％。計及政
府對公園的資助，有４﹒３６億元經營盈餘，惟因出現資產減值，故仍錄得約１８﹒１６億元虧
損。
　　園方解釋，上述虧損主要由一筆１７﹒６５億元之一次過物業、機器及設備和使用權資產減
值，以及另一筆５﹒１４億元的物業、機器及設備折舊及撇銷和使用權資產折舊導致。截至今年
６月３０日為，公園銀行結餘及現金共１３﹒１２億元，反映現時財政儲備充裕。
　　在政府防疫指引下，海洋公園及水上樂園須分別暫停開放１０５日及１２８日。期內錄得
１４０萬入場人次，維持上一個財年水平。去年９月２１日正式開幕的水上樂園，截至財政年度
完結，共吸引２０萬入場人次。海洋公園提到，佔地７０萬平方呎的水上樂園正式開幕，是
２０２１至２２財年一大里程碑。
　　海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，面對宏觀經濟不明朗、不利的地緣政治發展，以及新冠疫情
持續，導致入境旅遊活動近乎停頓，２０２１至２０２２財年營運情況極為嚴峻，但公司展現無
比的靈活性及創意，設計及推出多元化嶄新活動，創造全新收入來源。（ｃｌ）
　
　

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