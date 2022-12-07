下周五起可預約打二價疫苗為第五針，院舍獲安排外展隊

《經濟通通訊社７日專訊》政府公布，由本周五（９日）起，１８歲或以上人士可預約接種

復必泰二價疫苗作為第三劑（或康復人士的第二劑）疫苗；以及由下周五（１６日）起，已完成

接種四劑疫苗的１８歲或以上人士（或已接種第三劑及曾受感染的成年康復人士於完成最後一次

接種或康復六個月後），如選擇接種額外一劑疫苗作加強保護，可預約接種第五劑（或康復人士

的第四劑）疫苗。有關人士可選擇科興、復必泰原始病毒株或復必泰二價疫苗。



＊外展醫療隊可為院友打復必泰二價疫苗＊



因應專家的最新建議，社會福利署已致函各院舍，向家屬及院友介紹復必泰二價疫苗，以

及說明院友已經可以按需要選擇接種第五劑疫苗。如院友希望選擇接種復必泰二價疫苗或第五劑

疫苗，可以向院舍表達接種意願，政府會盡快安排外展醫護團隊到訪接種。

現時院友已可以經外展疫苗接種服務，選擇接種科興或復必泰疫苗。在最新安排下，除復必

泰二價疫苗外，院舍院友仍可繼續選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗作為其第三、第四或第

五劑疫苗。

政府發言人表示，院舍業界及醫療團隊繼續加強協作，進一步提升院舍院友的新冠疫苗接種

率，以防範在院舍出現爆發。鑑於印證新冠疫苗安全有效的數據已十分充足，早前只獲認可作緊

急使用的新冠疫苗的藥物製造商已可按例在香港申請註冊。如獲批准，註冊藥物製造商可直接向

醫護專業人員銷售和供應該疫苗，使其能像其他種類的疫苗般由私營市場提供，這將有助於新冠

疫苗接種恒常化。（ｃｌ）

