《日入而息》內地新防疫十條可居家隔離，傳安踏分拆Ａｍｅｒ

《今天重點》

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衛健委表示「新十條」提高防控科學精準，不搞層層加碼；黨和國家現職領導人都接種了國產新

冠疫苗；入境隔離政策何時調整？衛健委表示依法依規加快推進

比亞迪（０１２１１）擬投資智利及非洲礦產資產，以確保鋰供應穩定；比亞迪李柯稱巴菲特仍

不離不棄，永遠是公司最大支持者

傳安踏（０２０２０）擬將Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ上市，集資７８億

中國中藥（００５７０）否認獲國藥溢價私有化

吉利汽車（００１７５）１１月總銷量按年增７％至１４﹒５萬部

渣打信用卡集體被盜用，有苦主致電熱線不果擬報警求助；可疑信用卡交易有上升趨勢，已立刻

加強監察系統

工會獲員工授權採取工業行動，國泰（００２９３）已解決１月編更安排；國泰去年實施「客機

去、貨機返」，政府稱違政策原意促嚴肅跟進

下周五起可預約打二價疫苗為第五針，院舍獲安排外展隊

政府擬提高亂拋垃圾罰款至３０００元，店舖阻街擬罰６０００元

１１月中國外儲續升約６５０億美元返３﹒１萬億水平

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《即日市況》

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恒指低收６２６點報１８８１４，新地升逾２％，碧桂園跌逾１５％

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《深滬股市》

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新十條出台短暫利好，滬指收跌０﹒４％三千二差半步

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《美元匯價》

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美匯重上１０天線，市場料聯儲下周加息半厘

歐元最新報１﹒０４７９╱８３，日圓最新報１３７﹒４９╱５２

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《公司資訊》

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貝殼（０２４２３）回購３５﹒９８萬股，涉資約２００萬美元

中海油（００８８３）恩平油田群聯合開發項目投產

港交所（００３８８）８年累計１﹒７萬億北向資金淨流入內地股市

凱知樂（０２１２２）ｋｋｐｌｕｓ ｋｉｄｓｌａｎｄ銅鑼灣開設第２間概念店

工會獲員工授權採取工業行動，國泰（００２９３）已解決１月編更安排；國泰去年實施「客機

去、貨機返」，政府稱違政策原意促嚴肅跟進

比亞迪（０１２１１）擬投資智利及非洲礦產資產，以確保鋰供應穩定；比亞迪李柯稱巴菲特仍

不離不棄，永遠是公司最大支持者

ＳｍａｒＴｏｎｅ（００３１５）推限定聖誕「勤送禮」攻略優惠

太地（０１９７２）皇后大道東全新甲廈命名為「太古廣場六座」

吉利汽車（００１７５）１１月總銷量按年增７％至１４﹒５萬部

石藥集團（０１０９３）抗新冠病毒口服藥獲臨床批准

德琪醫藥（０６９９６）Ｌｙｎｃｈ辭任首席醫學官，由張曉靜接任

友和（０２３４７）推出香港初創企業支援計劃

長和（００００１）今回購１７６萬股，涉資逾７７００萬元

保誠登陸ＡｌｉｐａｙＨＫ小程式，客戶可網上投保保險產品

恒生（０００１１）委任張宏俊為市場推廣總監，本月１９日起生效

渣打信用卡集體被盜用，有苦主致電熱線不果擬報警求助；可疑信用卡交易有上升趨勢，已立刻

加強監察系統

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《國企紅籌》

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浙江滬杭甬（００５７６）斥７﹒９億元人民幣收購浙商保險１５﹒３％股份

中國金茂（００８１７）１１月簽約銷售額跌１９％

威高股份（０１０６６）擬簽署買斷式應收帳款保理協議

中國電力（０２３８０）旗下公司夥中石油成立合資公司

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《神州民企》

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新力控股（０２１０３）收到香港法院清盤令，因未能償付離岸債

傳安踏（０２０２０）擬將Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ上市，集資７８億

建業地產（００８３２）已將明年到期優先票據應計利息資金匯出至受託人

上坤地產（０６９００）首１１月合約銷售按年跌６６％至７９億元人民幣

旭輝控股（００８８４）１１月合同銷售按年跌７４﹒８％

弘陽地產（０１９９６）１１月合約銷售額按年跌６４％

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《中國要聞》

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江蘇無錫鼓勵商戶設「外擺位」打造夜經濟

黨外人士座談會召開，習近平稱明年經濟堅持穩字當頭

李克強稱深化中俄全面戰略協作夥伴關係

分析預計未來數月出口維持弱勢，中國明年更依賴內需

信証表示高基數下出口顯著走弱，疫情拖累內需進口受壓

前１１月汽車出口續增至７９％，原油等進口量減價揚

首１１月中國對美出口增５﹒８％自美進口增１﹒８％

１１月美元計出口跌８﹒７％進口跌１０﹒６％均大遜

銀保監表示常態化開展保險公司會計和償付能力現場檢查

中央政治局表示優化疫情防控，明年財政政策要加力提效

東方匯理銀行因以貸收費遭上海銀保監罰款１７５萬元

官媒表示非法電子煙氾濫，監管部門需有強有力整肅市場

人行２０億逆回購利率持平，淨回籠１６８０億

國家統計局新疆調查總隊原總隊長余曉明接受審查調查

蒙古國曝官員腐敗私運煤炭至中國，當地爆發大型示威

馬雲卸任浙商總會會長，正泰集團董事長南存輝接任

浙江省等三省委主要負責人職務調整

政治局提出財政政策加力提效，分析料赤字率升至３％

１１月中國外儲續升約６５０億美元返３﹒１萬億水平

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒６７％，報１４６３０﹒０１點

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《俄烏開戰》

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俄羅斯年底前推出反擊俄油限價措施，或會固定價格

戰事持續升級，烏軍無人機第３度空襲俄羅斯境內

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《內房困局》

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傳融創（０１９１８）啟動新一輪組織架構調整，主要涉三部門

廈門放開島外限購，非戶籍可購一套房，島內政策不變

據報龍光（０３３８０）境內債整體展期方案獲通過，將展期３－４

年

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《國際要聞》

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疑封鎖對拜登不利消息惹禍，推特副首席法務官被炒

美國民主黨人取得喬治亞州參議院席位，成功控制參院

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《外圍經濟》

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Ａｄｏｂｅ裁減１００個職位，大部分為銷售部門

出口增加，加拿大１０月商品貿易順差擴大

加拿大央行將開始逐漸放慢加息步伐

印度央行一如預期加息３５基點，並調低明年增長預測

智利央行表示會維持高利率，直到接近通脹目標

最貧窮國家的償債成本激增３５％至６２０億美元

橙汁期貨價格上升，全球供應擔憂加劇

空中巴士因供應鏈問題放棄全年交付目標

美國預計２０２３年石油產量創紀錄

華爾街大行股票本周遭拋售，大摩全球裁員１６００人

蘋果縮減無人駕駛計劃，推遲汽車推出日期

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《大國博弈》

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王毅指中日須以信相交，籲日本重信守諾、不越線

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《其他消息》

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七欖賽播錯國歌，楊潤雄指未見有政治原因或不良動機

立法會前廳交流會下周三舉行，卓永興將帶領官員出席

荃灣南區將設「關愛隊」，民主派陳琬琛積極考慮申請

張宇人率政商界赴日考察，就商貿及旅遊觀光等問題進行探討

陪審團一致裁定七一刺警案疑犯「死於自殺」

民主黨羅健熙參與非法集結脫罪，律政司提出上訴

本港１１月底官方外匯儲備資產增至４２３２億美元

政府擬提高亂拋垃圾罰款至３０００元，店舖阻街擬罰６０００元

許正宇稱有８萬人因永久離港提早取強積金不符消費券計劃資格

全港官津中一按年減４４班，鄧飛稱明後年殺校潮或更明顯

香港成全球外派僱員生活費用第二高城市，僅次於紐約

房委會綠置居明早舉行攪珠儀式

深股通額度全日用２７億元，外資連續七日淨流出；滬股通全日流出

２億元，外資淨流入３億元

海洋公園上年度虧損１８﹒１億元，入場人次１４０萬

「傀儡保險代理」承認串謀洗黑錢，明年４月再訊

土瓜灣榮光街╱崇安街項目近２４億元批出，較次標高出６﹒７％

孫玉菡稱不考慮為所有來港發展人才提供住屋或金錢誘因

恒指公司表示推出科指期貨期權進一步增強科指生態系統

ＧＵＭ表示不宜期望強積金保守基金與銀行定存利率睇齊

仲量聯行表示新基建助減慢將軍澳樓價下跌

南商５﹒４厘冠絕全港，到指定分行即晉身特選客戶

安聯投資表示ＣＯＰ２７帶來機遇，亞洲蓄勢邁向淨零排放

梁振英批評國泰工會「要脅罷工」是不顧全大局

香港國際機場網上招聘會今明兩天舉行，提供逾２０００個職位空缺

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《新冠肺炎》

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本港新增１１９８１宗確診，再多２２名患者離世

以岭藥業獲新專利，或製作含連花清瘟的口罩、防護服

優化防疫新十條出台，同程：機票搜索量飆近４倍

全國昨增本土陽性逾２﹒５萬宗，北京仍增近四千宗

北京表示不得哄抬藥價，每日投放４０萬盒「連花清瘟」；落實系列

稅收優惠，小微企貸款延期還本付息

北京增本土３９３８感染者，尹力稱因時因勢優化防控

國務院表示不對跨地區人員查健康碼，有條件感染者居家

專家表示對新冠患者分層救治，一般患者可在家治療

梁君彥家人確診，今天不主持立法會大會

民青局副局長梁宏正居家檢疫，因同住家人確診

法盛表示中國未來４個月迎「失序退出」，明年次季復常

澳門將跟隨內地逐步放寬防疫措施，呼籲大眾盡快打針

衛健委表示「新十條」提高防控科學精準，不搞層層加碼；黨和國家

現職領導人都接種了國產新冠疫苗；入境隔離政策何時調整？衛健委

表示依法依規加快推進

衛生法專家表示新冠病毒已具備回歸乙類傳染病防治條件

下周五起新增元朗社區疫苗接種站，本周五起可預約

何栢良稱港府應鼓勵長者盡快打第四針

上海迪士尼明起重開，同程表示異地瞬時搜索漲超９倍

京東健康（０６６１８）推「防疫關愛門診」，提供在線醫療問診服

務

國鐵表示購票乘車及進出站將停止查驗核酸證明和健康碼

廣州取消抵穗人員檢疫，重慶叫停新十條以外防疫措施

梁萬年稱優化不是完全放開不防，是主動而非被動

瑞銀汪濤料春節假期後才徹底放開防疫限制措施

下周五起可預約打二價疫苗為第五針，院舍獲安排外展隊

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