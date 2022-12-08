《國金頭條》聯儲局將加息，俄烏戰爭升級，投資者觀望美股平穩

《經濟通通訊社８日專訊》美國聯儲局新一輪加息在即，俄烏戰爭又持續升級，投資者持觀

望態度，美股表現平穩。不過，特斯拉開盤後走低，盤中跌至每股１７２﹒２２美元，尾盤回升

至１７４﹒０４美元，馬斯克一度失去全球首富地位。

道指周三（７日）尾盤約持平於３３５９７﹒９２點。納指微跌５６﹒３４點，或

０﹒５１％，收１０９５８﹒５５點。標普５００微跌７﹒３４點，或０﹒１９％，收

３９３３﹒９２點。

華爾街分析指，市場處於非常不確定的時期，聯儲局釋出放緩加息步伐的訊息，但通脹壓力

卻並未消退，因而造成一些混亂，投資者正試圖找尋更清晰方向。



＊加拿大加乘５０基點美元走低＊



美元走低，美匯指數於紐約尾盤跌０﹒４％，至１０５﹒１６。分析指，投資者擔憂經濟下

行風險，導致聯儲局暫停加息，是導致美元走軟的主要原因。

加拿大央行宣布加息５０個基點，美元兌加元持平，報１﹒３６５０。歐元兌美元漲

０﹒４４％，至１﹒０５１１。美元兌日圓停止２日升勢，跌０﹒４％至１３６﹒４８。

紐約期金連續第３個交易日上行，但仍未回到１８００美元大關，報每盎司１７９８美元。

油價收低，紐約期油下跌３％，至每桶７２﹒０１美元。布蘭特期油跌２﹒８％至每桶

７７﹒１７美元。（ｊｆ）

