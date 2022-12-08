  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/12/2022 07:50

《國金頭條》聯儲局將加息，俄烏戰爭升級，投資者觀望美股平穩

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國聯儲局新一輪加息在即，俄烏戰爭又持續升級，投資者持觀
望態度，美股表現平穩。不過，特斯拉開盤後走低，盤中跌至每股１７２﹒２２美元，尾盤回升
至１７４﹒０４美元，馬斯克一度失去全球首富地位。
　　道指周三（７日）尾盤約持平於３３５９７﹒９２點。納指微跌５６﹒３４點，或
０﹒５１％，收１０９５８﹒５５點。標普５００微跌７﹒３４點，或０﹒１９％，收
３９３３﹒９２點。
　　華爾街分析指，市場處於非常不確定的時期，聯儲局釋出放緩加息步伐的訊息，但通脹壓力
卻並未消退，因而造成一些混亂，投資者正試圖找尋更清晰方向。
　
＊加拿大加乘５０基點美元走低＊
　
　　美元走低，美匯指數於紐約尾盤跌０﹒４％，至１０５﹒１６。分析指，投資者擔憂經濟下
行風險，導致聯儲局暫停加息，是導致美元走軟的主要原因。
　　加拿大央行宣布加息５０個基點，美元兌加元持平，報１﹒３６５０。歐元兌美元漲
０﹒４４％，至１﹒０５１１。美元兌日圓停止２日升勢，跌０﹒４％至１３６﹒４８。
　　紐約期金連續第３個交易日上行，但仍未回到１８００美元大關，報每盎司１７９８美元。
油價收低，紐約期油下跌３％，至每桶７２﹒０１美元。布蘭特期油跌２﹒８％至每桶
７７﹒１７美元。（ｊｆ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話08/12/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，市場關注加息及通脹數據
人氣文章中國故事07/12/2022
《神州經脈》上月貿易數據大遜　防疫新十條落地　滬指攻防三千二
人氣文章生財有道07/12/2022
【高息定存】南商5.4厘冠絕全港　到指定分行即晉身特選客戶
人氣文章財經熱話07/12/2022
內地防疫新十條出台機票搜索量飆升　中資航空股逆市造好仍可吼？
人氣文章財經熱話07/12/2022
《盤後部署》恒指收跌626點 龍湖收挫12%料未見底
人氣文章財經熱話07/12/2022
碧桂園再配股抽水股價插一成　趁機買入值博嗎？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金