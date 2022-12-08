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08/12/2022 12:07

恒指半日高收５２６點報１９３４１，阿里健康飆１１％冠藍籌

　　《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數半日收報１９３４１，升５２６點或２﹒８％，主板成
交８３６﹒５９億元。恒生中國企業指數報６６３７，升２０４點或３﹒１８％。恒生科技指數
報４２２４，升２１９點或５﹒４９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３１５元，升１４﹒８元或４﹒９３％，成交５５﹒４３億元；
阿里巴巴－ＳＷ收報９０﹒１５元，升５﹒１元或６％，成交３５﹒９４億元；美團收報
１７７﹒６元，升１０﹒１元或６﹒０３％，成交３０﹒６２億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　阿里健康（００２４１）收升１０﹒８６％，報９﹒３９元，該股成交約１﹒２９億股，涉
資１１﹒６７億元，盤中高見９﹒４４元，最低見８﹒５８元；網易（０９９９９）升７﹒６％
，收報１１１﹒８元；金沙（０１９２８）升７﹒２３％，收報２５﹒２元；碧桂園服務
（０６０９８）升６﹒３４％，收報２１﹒８元。（ｋｙ）

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