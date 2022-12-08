《台股攻略－黃振宇》投資氣氛轉淡，台股三連跌

《台股攻略》台股今日（８日）震盪走跌，加權數指早段微升１點，惟電子權值股受壓，金

融股表現乏力，指數最終跌７７點，收１４５５３點，成交金額縮減至１８１７﹒９５億元（新

台幣．下同），三大法人合計淨賣出１０１﹒９２億元，其中外資已連續３個交易日錄得淨賣出

記錄。

電子權值股的台積電收４７１﹒５元，跌０﹒７％；聯發科、國巨、瑞昱、聯詠及日月光投

控等權值股均跌１﹒２％至２﹒５％，矽力－ＫＹ亦遭市場拋售，跌５﹒３％。大價股漲跌互見

，大立光跌０﹒７％，旭隼、亞德客－ＫＹ及譜瑞－ＫＹ均跌１％至２％，ＡＥＳ－ＫＹ跌超過

５％，力旺、世芯－ＫＹ、嘉澤及創意則獲資金追捧，逆市升１﹒８％至２﹒８％。金融股走弱

，國泰金及富邦金分別跌１﹒６％及２﹒１％，彰銀、元大金、台新金及臺企銀同步下挫，均跌

１％至２％。受惠防疫放寬政策，觀光股受捧，雲品升７﹒２％，八方雲集升４﹒８％，王品、

華園、美食－ＫＹ、新天地、鳳凰及雄獅均升超過２％。台灣行政院今日通過再生能源發展條例

修正草案，太陽光電及離岸風電可望擴大設置，再生能源股吸引資金進駐，新晶投控漲停、茂迪

升８﹒８％，元晶、達能、聯合再生及風電股世紀鋼、中鋼構、上緯投控均表現強勢，升

１﹒２％至４﹒８％。航運股的貨櫃三雄陽明升０﹒２％，長榮跌０﹒３％，萬海跌０﹒７％。

散裝航運的台航、裕民及新興均升１％至２％。航空雙雄的華航無起跌，長榮航升０﹒２％。

短期投資氣氛轉淡，外資連日拋售，預料大市走勢震盪，建議現階段宜炒股不炒市。投資方

面可留意放寬防封措施的概念股，將受惠客運量逐漸復甦的航空及觀光旅遊股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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