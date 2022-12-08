《談國論企－黎偉成》出口１１月份略增進口下跌

《談國論企》中國的商品對外貿易於２０２２年１１月份出現明顯的倒退，特別是進口有所

減少，相信會是受到疫情多擴多散使內部需求受壓；而出口的升幅亦只達１﹒９１％，當然受困

於製造業的出口新訂單在歐美經濟低迷陷深度收縮劣境，為商品出口現況及前景皆有利淡影響。

中央力促各地區各部門要按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求和政策，即使快速落

實，惟需時始能產生正面效益。相信國民經濟持續漸次恢復，甚至重納穩中有進發展軌道。



＊進口由增轉減受疫情及歐美需求疲弱影響＊



即使中國海關總署於２０２２年１２月７日發布的新聞稿，只披露２０２２年前１１個月的

數據，未有１１月份之數，但只要通過相關的統計資料作出簡單的數學計算，所得出的數字可在

相當程度顯示中國的進出口貿易在２０２２年１１月份頗有急轉直下之況：整體進出口貿易於

１１月份只是持平於２０２１年同期的３﹒７２萬億元（人民幣．下同）（見表）之數，比１０

月份僅達３﹒５５萬億元尚增６﹒９％的表現，要差勁得多。

整體商品外貿環比明顯轉疲新態，最引人以憂者為（甲）進口，於２０２２年１１月份只達

１﹒６萬億元，同比減少１﹒８４％，而對上一個月的１０月份１﹒４８萬億元尚增６﹒８％之

況，表現要遜色的多。問題為（Ｉ）境內市場的需求相對疲弱，如機電產品於前１１個月的進口

額度６﹒３６萬億元同比減少４﹒７％，集成電路期內２﹒５２億元少進口０﹒６％，和汽車進

口３，２７７億元則減少１﹒７％。此為資本性的項目。

再看（ＩＩ）能源資源的進口，亦出現回落之況：（ｉ）煤於前１１個月的進口２﹒６億噸

，同比減１０﹒１％，每噸進口均價９７４﹒５元同比飆升４２﹒９％；（ｉｉ）鐵礦砂進口

１０﹒１６億噸減２﹒１％，每噸進口均價７８０﹒９元減２７﹒８％。和（ｉｉｉ）原油進口

４﹒６億噸同比減少１﹒４％，其每噸進口價４８１７﹒７元同比大增５０﹒３％；（ｉｖ）天

然氣的進口量９９００﹒６萬噸和減少９﹒７％，每噸進口價４１８９﹒１元更大增５１﹒２％

；（ｖ）成品油進口量２３１２﹒４萬噸同比亦減少７﹒２％，每噸進口價升２８﹒９％而為

５０６４﹒３元。但１１月份的進口量環比有提升。

問題是（ＩＩＩ）進口大豆，於２０２２年前１１個月累計８６５２﹒６萬噸，同比減少

８﹒１％，而每噸進口價４４５９﹒３元，亦減２５﹒４％，乃不可忽視的負面啟示。

至於（乙）出口，情況同樣需要高度關注，特別是（一）勞工密集商品的外銷，於前１１個

月的增幅回落至單位數之９﹒９％，比前１０個月的１１﹒２％回落１﹒３個百分點，但表現尚

可，可在相當程度意味以美國為主的環球的工業受困於疫情減產，需要進口各種各樣的生活所需

商品：（１）服裝及衣著附件產品出口，於前１１人固月累計１﹒０７萬億元升７﹒２％；

（２）紡織品產品９０５８﹒３億元上升７。％等，升幅皆低於前１０個月之數。

同樣的負面情況，亦之於（二）資本密集或高技術的產品外銷，如機電產品的出口，於１－

１１月份累計達１２﹒４７萬億元同比增長８﹒４％，比１－１０月的９﹒６％升幅少增１﹒２

個百分點，於整體進出口額度佔比５７﹒１％，其中：自動數據處理設備及其零部件產品出口累

計１﹒４５億元同比減少１﹒８％，而１－１０尚增０﹒５％，手機涉８５７４億元上升

４﹒２％和汽車３６３７﹒６億元的升幅為７９﹒３％。



＊出口亦差乃受困美國經濟沒落而歐亞尚穩＊



出口貿易表現明顯轉差，最重要的困擾為（三）中國對主要貿易夥伴的經濟和需求明顯轉弱

，最值得關注的是（１）中國對美國的雙邊貿易每下逾況：進出口於２０２２年１－１１月份僅

達４﹒６２億元的升幅僅４﹒８％，比１－１０月份的６﹒８％要低整整２個百分點，乃因即使

中國商品出口到美國的商品貨值，於前１１個月達３﹒５５萬億元，同比尚增５﹒８％，惟美國

貨輸華商品期內只有１﹒７億元同比增１﹒８％。

從美國對華的雙邊貿易的最新結構性變化，可見美國現時面對的問題相當繁複：一是美國拜

登政府上台以來只是專注霸權擴張，無心亦無力防控惡疫和處理經濟問題，故製造業不振削弱商

品的包括對華的出口力量；二為拜登仍堅持上一任特朗普政府的對華不合法不合理的加徵關稅政

策，加重輸入的中國商品來價，但中國商品仍相對價廉物美，對美國消費者有強烈吸引力。但中

國對美貿易順差２﹒４８萬億元同比仍增７﹒４％。

但中國對多個主要貿易夥伴的貿易往來，尚保相對穩定發展之態，特別是（２）對東盟的雙

邊貿易，於２０２２年１－１１月份累計５﹒８９萬億元同比增長１５﹒５％，於中國整體外貿

比重佔１５﹒４％，繼續位列對華貿易的首位。東盟國家組織是中國友好近鄰，各方面的關係、

合作相當密切，美國佬又怎可能在旦夕「拉攏」東盟反華反俄？

及（３）對歐盟的進出口５﹒１７萬億元同比增長亦達７。％。德國總理朔爾茨於１１月４

日訪華，取得良好的成績，有助推進德國及歐盟的經貿關係。

要指出（四）中國的商品出口前景不大理想，因製造業採購經理指數ＰＭＩ中的出口新訂單

指數，於２０２２年１１月份回落至４６﹒７，和環比下跌０﹒９個百分點，止住１０月份環比

略升０﹒６個百分點之態，顯示製造業出口新訂單在四季度保持三季度不斷轉差劣態，當然是受

困於境外經濟低迷的負面影響。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０

＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國進出口貿易數據

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進出口 出口 進口

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１１月份 ３﹒７２萬 － ２﹒１３萬 ＋１﹒９％ １﹒６０萬 ＋１﹒８％

１０月份 ３﹒８１萬 ＋６﹒９％ ２﹒０７萬 ＋７﹒７％ １﹒４８萬 ＋６﹒８％

９月份 ３﹒８１萬 ＋８﹒３％ ２﹒１９萬 ＋１０﹒７％ １﹒６２萬 ＋５﹒２％

８月份 ３﹒７１萬 ＋８﹒６％ ２﹒１２萬 ＋１１﹒８％ １﹒５９萬 ＋４﹒６％

７月份 ３﹒８１萬 ＋１６﹒６％２﹒２５萬 ＋２３﹒９％ １﹒５６萬 ＋７﹒４％

６月份 ３﹒７６萬 ＋１４﹒３％２﹒２１萬 ＋２２﹒０％ １﹒５５萬 ＋４﹒８％

５月份 ３﹒４５萬 ＋９﹒６％ １﹒９８萬 ＋１５﹒３％ １﹒４７萬 ＋２﹒８％

４月份 ３﹒１６萬 ＋０﹒１％ １﹒７４萬 ＋１﹒９％ １﹒４１萬 －２﹒５％

３月份 ３﹒２０萬 ＋５﹒８％ １﹒７５萬 ＋１２﹒９％ １﹒４５萬 －１﹒７％

１－２月份６﹒２０萬 ＋１３﹒３％３﹒４７萬 ＋１３﹒６％ ２﹒７３萬 ＋１２﹒９％

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計算單位：萬億元人民幣

資料來源：中國海關總署



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