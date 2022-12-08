《異動股》中國中藥（５７０）高開近１５％，否認獲國藥私有化

《經濟通通訊社８日專訊》中國中藥（００５７０）競價上限開盤，現價升１４﹒８５％，

報４﹒３３元，該股成交約４０２萬股，涉資１７３９萬元。

據《彭博》引述知情人士透露，國藥集團考慮再次嘗試將中國中藥私有化，估值約在４０億

美元（約３１２億港元）。知情人士稱，國藥集團與顧問在商討將中國中藥潛在私有化的新提議

。國藥集團及其顧問在討論以每股６元的價格將中國中藥私有化的潛在要約，但尚未作出最終決

定。對中國中藥的潛在要約價格，較周三收市價每股３﹒７７元，溢價５９﹒１％。

報道引述中國中藥發言人稱，公司未收到任何關於國藥集團擬對中國中藥進行私有化的相關

信息，所述問題為不實信息。國藥集團暫未置評。中國中藥２０２１年曾披露國藥集團研究將其

私有化，又於同年８月宣布國藥決定不再推進。

現時，恒生指數報１８９６５，升１５０點或升０﹒８０％，主板成交２５﹒４９億元。國

企指數報６４９９，升６６點或升１﹒０４％。恒生科技指數報４０６７，升６３點或升

１﹒５８％。

即月期指新報１９０５６，升１４４點，高水９１點。即月國指期貨報６５４３，升６８點

，高水４３點。即月科指期貨新報４０８３，升５８點，高水２５點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國中藥（００５７０） ４﹒３３０元 升１４﹒８５％

國藥（０１０９９） ２０﹒０００元 無升跌

國藥科技股份（０８１５６） ０﹒０５４元 無升跌

復星醫藥（０２１９６） ２３﹒９５０元 升１﹒２７％

藥明生物（０２２６９） ５１﹒０５０元 升０﹒４９％

藥明康德（０２３５９） ７５﹒０５０元 升０﹒７４％

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４４０元 跌０﹒２２％

石藥集團（０１０９３） ８﹒８９０元 升３﹒６１％

翰森製藥（０３６９２） １４﹒９６０元 無升跌

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（ｈｃ）

