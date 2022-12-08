《異動股》濠賭股恢復強勢，永利升近１２％，金沙升逾７％冠藍籌

《經濟通通訊社８日專訊》永利澳門（０１１２８）現價升１１﹒５８％，報８﹒６７元，

該股成交約１６５１萬股，涉資１﹒３９億元。金沙（０１９２８）升７﹒２３％，報２５﹒２

元。

昨日午後港股氣氛急轉，多隻股份急跌，濠賭股亦未能倖免終結多日升勢轉跌。今早賭股買

興恢復，永利升近１２％領升濠賭股，金沙升逾７％暫為最佳表現藍籌。

其餘賭股造好；銀娛（０００２７）升３﹒８２％，報５１﹒７元；美高梅（０２２８２）

升８﹒２４％，報８﹒１４元；新濠（００２００）升８﹒１８％，報８﹒３３元；澳博

（００８８０）升５﹒７４％，報４﹒４２元；澳門勵駿（０１６８０）升１９﹒５４％，報

０﹒５２元。

現時，恒生指數報１９１０９，升２９４點或升１﹒５６％，主板成交２８４﹒５６億元。

國企指數報６５５４，升１２１點或升１﹒８９％。恒生科技指數報４１２８，升１２３點或升

３﹒０９％。

即月期指新報１９１４８，升２３６點，高水３９點。即月國指期貨報６５７９，升１０４

點，高水２５點。即月科指期貨新報４１３７，升１１２點，高水１６點。

上證綜合指數報３１９５，跌４點或跌０﹒１３％，成交９４５﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１１３８５，跌３３點或跌０﹒２９％，成交１４９７﹒１５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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永利澳門（０１１２８） ８﹒６７元 升１１﹒５８％

金沙（０１９２８） ２５﹒２０元 升７﹒２３％

銀娛（０００２７） ５１﹒７０元 升３﹒８２％

美高梅（０２２８２） ８﹒１４元 升８﹒２４％

新濠（００２００） ８﹒３３元 升８﹒１８％

澳博（００８８０） ４﹒４２元 升５﹒７４％

澳門勵駿（０１６８０） ０﹒５２元 升１９﹒５４％

攜程（０９９６１） ２５６﹒２０元 升３﹒１４％

同程旅行（００７８０） １６﹒９６元 升２﹒５４％

中國中免（０１８８０） ２０４﹒８０元 升２﹒４０％

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（ｈｃ）

