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08/12/2022 10:01

《異動股》濠賭股恢復強勢，永利升近１２％，金沙升逾７％冠藍籌

　　《經濟通通訊社８日專訊》永利澳門（０１１２８）現價升１１﹒５８％，報８﹒６７元，
該股成交約１６５１萬股，涉資１﹒３９億元。金沙（０１９２８）升７﹒２３％，報２５﹒２
元。
　　昨日午後港股氣氛急轉，多隻股份急跌，濠賭股亦未能倖免終結多日升勢轉跌。今早賭股買
興恢復，永利升近１２％領升濠賭股，金沙升逾７％暫為最佳表現藍籌。
　　其餘賭股造好；銀娛（０００２７）升３﹒８２％，報５１﹒７元；美高梅（０２２８２）
升８﹒２４％，報８﹒１４元；新濠（００２００）升８﹒１８％，報８﹒３３元；澳博
（００８８０）升５﹒７４％，報４﹒４２元；澳門勵駿（０１６８０）升１９﹒５４％，報
０﹒５２元。
　　現時，恒生指數報１９１０９，升２９４點或升１﹒５６％，主板成交２８４﹒５６億元。
國企指數報６５５４，升１２１點或升１﹒８９％。恒生科技指數報４１２８，升１２３點或升
３﹒０９％。
　　即月期指新報１９１４８，升２３６點，高水３９點。即月國指期貨報６５７９，升１０４
點，高水２５點。即月科指期貨新報４１３７，升１１２點，高水１６點。
　　上證綜合指數報３１９５，跌４點或跌０﹒１３％，成交９４５﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１１３８５，跌３３點或跌０﹒２９％，成交１４９７﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　永利澳門（０１１２８）　　　８﹒６７元　升１１﹒５８％
　　金沙（０１９２８）　　　　２５﹒２０元　　升７﹒２３％
　　銀娛（０００２７）　　　　５１﹒７０元　　升３﹒８２％
　　美高梅（０２２８２）　　　　８﹒１４元　　升８﹒２４％
　　新濠（００２００）　　　　　８﹒３３元　　升８﹒１８％
　　澳博（００８８０）　　　　　４﹒４２元　　升５﹒７４％
　　澳門勵駿（０１６８０）　　　０﹒５２元　升１９﹒５４％
　　攜程（０９９６１）　　　２５６﹒２０元　　升３﹒１４％
　　同程旅行（００７８０）　　１６﹒９６元　　升２﹒５４％
　　中國中免（０１８８０）　２０４﹒８０元　　升２﹒４０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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