恒指飆５０９點報１９３２４，阿里健康飆１１％

《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數報１９３２４，飆升５０９點或升２﹒７１％，主板成

交６６２﹒５６億元。國企指數報６６３９，升２０６點或升３﹒２１％。恒生科技指數報

４２１６，升２１２點或升５﹒３０％。

阿里健康（００２４１）現價升１０﹒８６％，報９﹒３９元，該股成交約１﹒０３億股，

涉資９﹒２５億元，盤中高見９﹒４３元，最低見８﹒５８元；網易（０９９９９）升

７﹒５１％，報１１１﹒７元；金沙（０１９２８）升６﹒３８％，報２５元；美團

（０３６９０）升５﹒７９％，報１７７﹒２元；阿里（０９９８８）現價升５﹒３５％，報

８９﹒６元，該股成交約２９１４萬股，涉資２５﹒６１億元，盤中高見９０﹒１元，最低見

８６﹒３元。

即月期指新報１９３６４，升４５２點，高水４０點。即月國指期貨報６６６２，升１８７

點，高水２３點。即月科指期貨新報４２２５，升２００點，高水８點。

上證綜合指數報３２０３，升３點或升０﹒１２％，成交１９１９﹒５５億元人民幣。

深證成份指數報１１４１９，升１點或升０﹒０１％，成交１０４７﹒８２億元人民幣。

（ｋｙ）

