恒指飆５０９點報１９３２４，阿里健康飆１１％

《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數報１９３２４，飆升５０９點或升２﹒７１％，主板成
交６６２﹒５６億元。國企指數報６６３９，升２０６點或升３﹒２１％。恒生科技指數報
４２１６，升２１２點或升５﹒３０％。
阿里健康（００２４１）現價升１０﹒８６％，報９﹒３９元，該股成交約１﹒０３億股，
涉資９﹒２５億元，盤中高見９﹒４３元，最低見８﹒５８元；網易（０９９９９）升
７﹒５１％，報１１１﹒７元；金沙（０１９２８）升６﹒３８％，報２５元；美團
（０３６９０）升５﹒７９％，報１７７﹒２元；阿里（０９９８８）現價升５﹒３５％，報
８９﹒６元，該股成交約２９１４萬股，涉資２５﹒６１億元，盤中高見９０﹒１元，最低見
８６﹒３元。
即月期指新報１９３６４，升４５２點，高水４０點。即月國指期貨報６６６２，升１８７
點，高水２３點。即月科指期貨新報４２２５，升２００點，高水８點。
上證綜合指數報３２０３，升３點或升０﹒１２％，成交１９１９﹒５５億元人民幣。
深證成份指數報１１４１９，升１點或升０﹒０１％，成交１０４７﹒８２億元人民幣。
（ｋｙ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情