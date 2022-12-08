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08/12/2022 11:10

恒指飆５０９點報１９３２４，阿里健康飆１１％

　　《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數報１９３２４，飆升５０９點或升２﹒７１％，主板成
交６６２﹒５６億元。國企指數報６６３９，升２０６點或升３﹒２１％。恒生科技指數報
４２１６，升２１２點或升５﹒３０％。
　　阿里健康（００２４１）現價升１０﹒８６％，報９﹒３９元，該股成交約１﹒０３億股，
涉資９﹒２５億元，盤中高見９﹒４３元，最低見８﹒５８元；網易（０９９９９）升
７﹒５１％，報１１１﹒７元；金沙（０１９２８）升６﹒３８％，報２５元；美團
（０３６９０）升５﹒７９％，報１７７﹒２元；阿里（０９９８８）現價升５﹒３５％，報
８９﹒６元，該股成交約２９１４萬股，涉資２５﹒６１億元，盤中高見９０﹒１元，最低見
８６﹒３元。
　　即月期指新報１９３６４，升４５２點，高水４０點。即月國指期貨報６６６２，升１８７
點，高水２３點。即月科指期貨新報４２２５，升２００點，高水８點。
　　上證綜合指數報３２０３，升３點或升０﹒１２％，成交１９１９﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１４１９，升１點或升０﹒０１％，成交１０４７﹒８２億元人民幣。
（ｋｙ）

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