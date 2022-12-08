《異動股》賭股午後擴大升幅，永利飆近２５％，上海餐廳免查核酸

《經濟通通訊社８日專訊》永利澳門（０１１２８）現價升２４﹒８４％，報９﹒７元，該

股成交約８８９３萬股，涉資７﹒９６億元。

上海召開疫情防控工作發布會，優化調整疫情防控政策。在隔離方面，對密切接觸者，上海

市已明確今天起，符合居家隔離條件的，由「５天集中隔離＋３天居家隔離」調整為「５天居家

隔離」，也可自願選擇集中隔離。明天起，本市具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例，

可以選擇居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。另外，明起，上海密閉娛樂場所、餐飲服務場

所不再查驗核酸陰性證明。

賭股升勢受刺激進一步擴大；金沙（０１９２８）升１１﹒７％，報２６﹒２５元；銀娛

（０００２７）升６﹒５３％，報５３﹒０５元；美高梅（０２２８２）升１５﹒２９％，報

８﹒６７元；新濠（００２００）升１４﹒９４％，報８﹒８５元；澳博（００８８０）升

１１﹒４８％，報４﹒６６元；澳門勵駿（０１６８０）升２１﹒８４％，報０﹒５３元；凱升

控股（００１０２）升２０％，報０﹒１８６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

４６﹒４６％。

現時，恒生指數報１９４３０，升６１５點或升３﹒２７％，主板成交１１９１﹒３７億元

。國企指數報６６４９，升２１６點或升３﹒３７％。恒生科技指數報４２４０，升２３６點或

升５﹒９１％。

即月期指新報１９４８９，升５７７點，高水５８點。即月國指期貨報６６７４，升１９９

點，高水２４點。即月科指期貨新報４２５３，升２２８點，高水１９點。

上證綜合指數報３１９８，跌１點或跌０﹒０５％，成交３３３５﹒４０億元人民幣。

深證成份指數報１１３９７，跌２１點或跌０﹒１９％，成交４６０９﹒０１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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永利澳門（０１１２８） ９﹒７００元 升２４﹒８４％

金沙（０１９２８） ２６﹒２５０元 升１１﹒７０％

銀娛（０００２７） ５３﹒０５０元 升６﹒５３％

美高梅（０２２８２） ８﹒６７０元 升１５﹒２９％

新濠（００２００） ８﹒８５０元 升１４﹒９４％

澳博（００８８０） ４﹒６６０元 升１１﹒４８％

澳門勵駿（０１６８０） ０﹒５３０元 升２１﹒８４％

凱升控股（００１０２） ０﹒１８６元 升２０﹒００％

攜程（０９９６１） ２６０﹒０００元 升４﹒６７％

同程旅行（００７８０） １７﹒７６０元 升７﹒３８％

復星旅遊文化（０１９９２） １１﹒０８０元 升１４﹒５８％

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（ｈｃ）

