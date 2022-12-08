《午市前瞻》恒指縱急跌亦無礙升勢，國企股成功私有化有難度

《經濟通通訊社８日專訊》恒生指數半日收報１９３４１，升５２６點或２﹒８％，主板成

交８３６﹒５９億元。恒生中國企業指數報６６３７，升２０４點或３﹒１８％。恒生科技指數

報４２２４，升２１９點或５﹒４９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３１５元，升１４﹒８元或４﹒９３％，成交５５﹒４３億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報９０﹒１５元，升５﹒１元或６％，成交３５﹒９４億元；美團收報

１７７﹒６元，升１０﹒１元或６﹒０３％，成交３０﹒６２億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊黃偉康：港元強勢不擔心市況逆轉＊



內地昨日舉行疫情防控記招，宣布進一步放寬規限，但港股由升近３００點轉跌逾６００點

，全日波幅逾９００點。今早恒指於１９０００點附近有資金流入，刺激恒指反彈超過５００點

，強勢濠賭股維持強勢。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，以昨日高位

計算，恒指由１０月低位已反彈５０００點，急跌震倉亦屬正常，但昨日總成交逾２０００億亦

的確令市場擔心。

但他提到，港元持續強勢，港匯已升至７﹒７８，接近強方兌換保證，儘管市場憂慮美國加

息幅度，但港元強勢正好反映資金正憧憬中港市場復甦，故他不擔心港股或會轉勢，更指現時下

跌為買入良機。然而他補充，目前而言，恒指要挑戰２５０天線仍有難度，認為基金大戶現時大

舉入市機會不大，因現時撐升股市亦益處不大，反而留待明年部署更好。



＊國企私有化作價常與市場有落差＊



傳國藥集團考慮再次嘗試將中國中藥（００５７０）私有化，但據報中國中藥發言人稱，公

司未收到任何私有化的相關信息，中國中藥今早最多曾炒高逾２７％。黃偉康指經常都會有國企

股的私有化傳聞，但相對國企股要成功進行私有化亦不容易。他指，國企股私有化時會根據市帳

率出價，但市場炒賣股份主要以市盈率為主，變相大股東出價時，很容易會未如小股東所願，結

果私有化便會失敗。故他指出，投資者炒作國企股私有化消息時應小心為上。（ｈｃ）

