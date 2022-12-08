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08/12/2022 16:16

《美元走勢－羅明立》加拿大加息但暗示近尾聲，料短期加元處弱勢

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３７﹒８０　１３７﹒２４　１３６﹒２７
　　歐元╱美元　１﹒０５１２　１﹒０５１９　１﹒０４９４
　　英鎊╱美元　１﹒２１９９　１﹒２２１４　１﹒２１７８
　　美元╱瑞郎　０﹒９４１１　０﹒９４２５　０﹒９４０３
　　美元╱港元　７﹒７８７２　７﹒７９４０　７﹒７８６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》歐元區第三季經濟增長輕微向上修正，按季升０﹒３％，按年升２﹒３％，好
過初值。美匯指數周三（７日）在１０６關口前反覆回落，再有大行警告美國衰退風險，花旗行
政總裁認為環球市場將進入衰退周期，美國亦未必能避免，明年下半年可能陷人衰退。長短期債
券孳息率倒掛情況加劇，反映市場對經濟前景的憂慮，投資者關注本周五的ＰＰＩ及下周公布的
ＣＰＩ數據。
　　加拿大央行昨晚議息後一如預期加息０﹒５％，亦繼續縮減資產負債表規模，但聲明表示將
開始考慮是否需要再進一步加息，似乎暗示加息周期接近尾聲。受消息影響，加元反覆偏軟，由
於政策轉鴿，匯價短期可能在非美貨幣當中處於弱勢。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０５８０　１﹒０４５０　１﹒０６４０
　　美元兌日圓　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　沽出加元　１﹒３６００　１﹒３７５０　１﹒３５５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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