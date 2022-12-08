《美元走勢－羅明立》加拿大加息但暗示近尾聲，料短期加元處弱勢

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３７﹒８０ １３７﹒２４ １３６﹒２７

歐元╱美元 １﹒０５１２ １﹒０５１９ １﹒０４９４

英鎊╱美元 １﹒２１９９ １﹒２２１４ １﹒２１７８

美元╱瑞郎 ０﹒９４１１ ０﹒９４２５ ０﹒９４０３

美元╱港元 ７﹒７８７２ ７﹒７９４０ ７﹒７８６６

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《美元走勢》歐元區第三季經濟增長輕微向上修正，按季升０﹒３％，按年升２﹒３％，好

過初值。美匯指數周三（７日）在１０６關口前反覆回落，再有大行警告美國衰退風險，花旗行

政總裁認為環球市場將進入衰退周期，美國亦未必能避免，明年下半年可能陷人衰退。長短期債

券孳息率倒掛情況加劇，反映市場對經濟前景的憂慮，投資者關注本周五的ＰＰＩ及下周公布的

ＣＰＩ數據。

加拿大央行昨晚議息後一如預期加息０﹒５％，亦繼續縮減資產負債表規模，但聲明表示將

開始考慮是否需要再進一步加息，似乎暗示加息周期接近尾聲。受消息影響，加元反覆偏軟，由

於政策轉鴿，匯價短期可能在非美貨幣當中處於弱勢。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０５８０ １﹒０４５０ １﹒０６４０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 沽出加元 １﹒３６００ １﹒３７５０ １﹒３５５０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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