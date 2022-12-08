【新冠肺炎】隔離檢疫明起縮短至５日，抵港旅客只需快測至第５日

《經濟通通訊社８日專訊》醫務衞生局副局長李夏茵表示，當局將放寬防疫限制，將縮短密

切接觸者的隔離日數，由７天縮減至５天，前提是第４至第５天隔離期間，須連續２天快測陰性

。

另外，放寬措施亦包括將確診者的隔離時間從７天縮短至５天，以同樣第４至第５天檢疫日

的快速檢測陰性為準，或獲得連續兩天快速檢測陰性的最早日期；以及取消接種疫苗和未接種疫

苗的密切接觸者檢疫及確診病例隔離日數的區別。

在新措施下，旅客的每日快速檢測直到入境後第５天，較現時縮短２天，至於第０日及第２

日的核酸檢測要求則維持不變；現行社交距離措施及口罩令，同樣維持不變。



＊１８歲或以上市民明起可預約打二價疫苗＊



二價疫苗安排方面，１８歲或以上市民擬打第３針，可以明日起可供預約打二價疫苗；已預

約接種可即場要求打二價疫苗；市民擬打二價疫苗作第４針，專家建議５０歲或以上人士，可在

接種第３針或已打第２針後確診而康復起計，最少３個月後打第４針；１８至４９歲的出入高風

險地方的人士，亦可預約打第４針，但距離接種第３針必須相隔最少半年。

１８歲或以上的人士，可在接種第４針或已打第３針後確診而康復起計，最少６個月後才可

打第五針；１８歲或以上免疫力低的人士，可距離接種上一針３個月內打新一針。第５針在１２

月１６日早上９時接受預約，最快同日可接種。院舍長者亦可接種第五針，可向院舍表達意向，

政府會盡快安排外展隊到訪。（ｂｎ）

