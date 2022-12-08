  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/12/2022 16:48

東亞料明年Ｐ息加至６﹒１２５厘，港樓下半年有望回升

　　《經濟通通訊社８日專訊》東亞銀行（０００２３）首席經濟師蔡永雄預期，１２月議息會
議後，香港銀行將最少加息０﹒２５厘，明年港息再加兩次０﹒２５厘，最優惠利率（Ｐ）最終
加至６﹒１２５厘，其後將隨美息橫行一段時間。由於加息只於集中於明年第一季，若美國通脹
在利率橫行期間持續向下，市場將會憧憬聯儲局或於２０２４年開始減息，將支持房地產和投資
市場，料港樓樓價跌勢主要集中於上半年，下半年更有望回升。
　　對於東亞在今年年中預計Ｐ息將加１﹒２５厘，較最新估算高出約一倍，蔡永雄坦言，聯儲
局加息幅度雖與預期相約，但由於本港資金充裕，令港息沒有追貼美息步伐，故導致港息實際加
幅較預期少。
　　本港經濟方面，蔡永雄認為，若內地持續放鬆防疫政策，本港有望於明年上半年與內地實現
小規模通關；他又稱，本港過往每年接待６０００萬旅客，但今年只有約２０萬，服務業出口更
較疫前大跌９９％，因此假設只有小部份旅客回流，所帶來的增長將以倍數計，相信會為本港經
濟帶來極大支持作用。
　　對於上季本港固定投資跌幅較大，蔡永雄指出，過去固投表現波動性較大，過往數季度均呈
現負增長，隨著全球開放，加上北部都會區等政府工程上馬，將帶動固投回升。（ａｃ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞08/12/2022
【新冠肺炎】隔離檢疫明起縮短至5日　抵港旅客只需快測至第5日
人氣文章中國故事08/12/2022
《神州經脈》荷蘭擬對華芯片設新限制　防疫啟新形勢A股仍悶跌
人氣文章財經熱話08/12/2022
內地加強監管鋰業　贛鋒天齊跑輸大市　惟獲花旗祝福或可追落後
人氣文章財經熱話08/12/2022
《復常炒D乜》澳門擬隨內地放寬防疫大行齊唱好　濠賭股再落鑊要博邊隻好？
人氣文章財經熱話08/12/2022
《午市前瞻》恒指縱急跌亦無礙升勢 國企股成功私有化有難度
人氣文章FOCUS08/12/2022
【FOCUS】視逆權罷工為「核威脅」　韓總統落重手恐收反效果
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金