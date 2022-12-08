東亞料明年Ｐ息加至６﹒１２５厘，港樓下半年有望回升

《經濟通通訊社８日專訊》東亞銀行（０００２３）首席經濟師蔡永雄預期，１２月議息會

議後，香港銀行將最少加息０﹒２５厘，明年港息再加兩次０﹒２５厘，最優惠利率（Ｐ）最終

加至６﹒１２５厘，其後將隨美息橫行一段時間。由於加息只於集中於明年第一季，若美國通脹

在利率橫行期間持續向下，市場將會憧憬聯儲局或於２０２４年開始減息，將支持房地產和投資

市場，料港樓樓價跌勢主要集中於上半年，下半年更有望回升。

對於東亞在今年年中預計Ｐ息將加１﹒２５厘，較最新估算高出約一倍，蔡永雄坦言，聯儲

局加息幅度雖與預期相約，但由於本港資金充裕，令港息沒有追貼美息步伐，故導致港息實際加

幅較預期少。

本港經濟方面，蔡永雄認為，若內地持續放鬆防疫政策，本港有望於明年上半年與內地實現

小規模通關；他又稱，本港過往每年接待６０００萬旅客，但今年只有約２０萬，服務業出口更

較疫前大跌９９％，因此假設只有小部份旅客回流，所帶來的增長將以倍數計，相信會為本港經

濟帶來極大支持作用。

對於上季本港固定投資跌幅較大，蔡永雄指出，過去固投表現波動性較大，過往數季度均呈

現負增長，隨著全球開放，加上北部都會區等政府工程上馬，將帶動固投回升。（ａｃ）

