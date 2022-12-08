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即市新聞

08/12/2022 16:39

《小傳日記》網約車鬥快上市，食住復甦個勢無得遲！

　　《小傳日記》魚缸呢兩日上落都幾大，噚日玩完急跌９００點，今日就愈升愈有，晏晝拉開
最多升７００幾點，差唔多都補返曬噚日嘅跌幅。
　　據《彭博》報道，廣汽（０２２３８）旗下網約車品牌如祺出行正係準備來香江上市，據報
已經搵咗農銀、中金同華泰嚟幫手做ＩＰＯ，最快下年就敲鑼，會集資幾億銀美金，但係而家十
劃都未有一撇，而相關嘅投行都不予置評。其實之前仲有隻吉利（００１７５）旗下嘅曹操出行
準備緊ＩＰＯ，傳最快４月就會殺到，集資規模大約都係幾億美金。
　　自從網約車龍頭滴滴出行出事之後，再到滴滴由花旗國退市，網約車孖屐熱度都ｃｏｏｌ　
ｄｏｗｎ唔少，如果下年呢兩隻有強大阿媽十卜嘅網約車股上市，好大機會可以再刺激板塊熱度
。而呢批網約車忽然咁急住上市，好明顯都同神州逐步復常有關。如果繼續三不五時都封控，仲
有邊個會出行？
　　如今放寬愈來愈多，預期人流活動增加，呢類網約車業績都應該會跟住上，尤其封控期間可
想而知網約車業績一定非常麻麻，放寬防控之後網約車業績按年可能都會翻兩番，所以而家網約
車當然要揸緊時機食住個勢。同時最重要，就係趁滴滴未完全翻身之際搶佢嘅「孖屐些牙」，話
唔定可以趁機改朝換代，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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