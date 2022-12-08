《積金攻略－黃煥儀》「懶人基金」可解決管理強積金的煩惱？

《積金攻略》積金局最近拍攝了一齣專為講解強積金預設投資策略（Ｄｅｆａｕｌｔ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｓｔｒａｔｅｇｙ，ＤＩＳ，俗稱「懶人基金」）的短片，目的是協助

強積金計劃成員管理強積金投資。片中主角「魔法學徒」本身是一位工作繁忙並不諳投資的強積

金計劃成員，經「魔法教授」選擇了「懶人基金」，就可以「０難搞」，變走管理強積金的煩惱

。

「懶人基金」即是積金局推出「預設投資策略」。「懶人基金」旗下有２個基金，分別是為

１８至４９歲成員而設的「核心累積基金」以及「６５歲後基金」。「核心累積基金」會將

６０％權益投資在較高風險資產，其餘４０％則投資在較低風險資產。而「６５歲後基金」則會

將２０％權益投資在較高風險資產，其餘８０％投資在較低風險資產；至於５０歲至６４歲之間

的成員，則會隨年齡增長，逐步減持「核心累積基金」，並增持「６５歲後基金」。

「懶人基金」的優點不少。首先，設有「隨齡降險」自動調節機制，隨著強積金計劃成員的

年齡增長，會自動逐年調整投資於股票及債券的比重，以減低成員在接近退休年齡時面對的投資

風險。 此外，「懶人基金」採取分散的投資策略，將計劃成員的資金將會分散投資到環球股票

和債券，亦可有效減低風險。

從投資回報角度看，根據香港投資基金公會數據，「懶人基金」從２０１７年４月推出至

２０２２年４月底，ＤＩＳ成分基金參考投資組合旗下核心累積基金和６５歲後基金，年度化回

報率分別為５﹒８％及２﹒１％，均跑贏同期通脹。

收費方面，「懶人基金」收費設有上限，規定管理費用不可超過基金每年淨資產值的

０﹒７５％；經常性實付開支不可超過基金每年的淨資產值的０﹒２％，合共為０﹒９５％，低

過目前１﹒５６％的平均開支比率。當強積金受託人和計劃轉移至積金易平台之後，其經常性實

付開支每年的上限更會進一步下調至０﹒１％。

因此，「懶人基金」自推出以來普及率高。截至２０２１年１２月底，投資於「懶人基金」

的資產有８６７億元，在總數１０００萬個強積金帳戶中，有２６０萬個帳戶投資於「懶人基金

」或旗下兩個基金，即全港２５％強積金帳戶投資於「懶人基金」。

現時所有強積金計劃均有提供預設投資策略基金，提供現成的分散投資基金選項。成員可以

考慮選取這些分散投資組合，以減少受到因市場波動對投資回報帶來的負面影響。基金收費亦合

理，是值得計劃成員考慮的投資方案。如果對投資策略存疑，可以請教專業強積金顧問。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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