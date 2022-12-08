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08/12/2022 10:00

《積金攻略－黃煥儀》「懶人基金」可解決管理強積金的煩惱？

　　《積金攻略》積金局最近拍攝了一齣專為講解強積金預設投資策略（Ｄｅｆａｕｌｔ　
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ，ＤＩＳ，俗稱「懶人基金」）的短片，目的是協助
強積金計劃成員管理強積金投資。片中主角「魔法學徒」本身是一位工作繁忙並不諳投資的強積
金計劃成員，經「魔法教授」選擇了「懶人基金」，就可以「０難搞」，變走管理強積金的煩惱

　　「懶人基金」即是積金局推出「預設投資策略」。「懶人基金」旗下有２個基金，分別是為
１８至４９歲成員而設的「核心累積基金」以及「６５歲後基金」。「核心累積基金」會將
６０％權益投資在較高風險資產，其餘４０％則投資在較低風險資產。而「６５歲後基金」則會
將２０％權益投資在較高風險資產，其餘８０％投資在較低風險資產；至於５０歲至６４歲之間
的成員，則會隨年齡增長，逐步減持「核心累積基金」，並增持「６５歲後基金」。
　　「懶人基金」的優點不少。首先，設有「隨齡降險」自動調節機制，隨著強積金計劃成員的
年齡增長，會自動逐年調整投資於股票及債券的比重，以減低成員在接近退休年齡時面對的投資
風險。　此外，「懶人基金」採取分散的投資策略，將計劃成員的資金將會分散投資到環球股票
和債券，亦可有效減低風險。
　　從投資回報角度看，根據香港投資基金公會數據，「懶人基金」從２０１７年４月推出至
２０２２年４月底，ＤＩＳ成分基金參考投資組合旗下核心累積基金和６５歲後基金，年度化回
報率分別為５﹒８％及２﹒１％，均跑贏同期通脹。
　　收費方面，「懶人基金」收費設有上限，規定管理費用不可超過基金每年淨資產值的
０﹒７５％；經常性實付開支不可超過基金每年的淨資產值的０﹒２％，合共為０﹒９５％，低
過目前１﹒５６％的平均開支比率。當強積金受託人和計劃轉移至積金易平台之後，其經常性實
付開支每年的上限更會進一步下調至０﹒１％。
　　因此，「懶人基金」自推出以來普及率高。截至２０２１年１２月底，投資於「懶人基金」
的資產有８６７億元，在總數１０００萬個強積金帳戶中，有２６０萬個帳戶投資於「懶人基金
」或旗下兩個基金，即全港２５％強積金帳戶投資於「懶人基金」。
　　現時所有強積金計劃均有提供預設投資策略基金，提供現成的分散投資基金選項。成員可以
考慮選取這些分散投資組合，以減少受到因市場波動對投資回報帶來的負面影響。基金收費亦合
理，是值得計劃成員考慮的投資方案。如果對投資策略存疑，可以請教專業強積金顧問。
《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管　黃煥儀》
　
資料來源：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｍｉｎｉｓｉｔｅ﹒ｍｐｆａ﹒ｏｒｇ﹒ｈｋ╱ＭＰＦＩＥ╱ｔｃ╱
ｔｏｏｌｓ－ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ╱ｔｏｐｉｃ１２╱
　
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