《神州頭條》財經報章頭版摘要：政治局會議分析研究明年經濟工作

《經濟通通訊社８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央政治局召開會議分析研究２０２３年經濟工作

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中共中央政治局１２月６日召開會議，分析研究２０２３年經濟工作；聽取中央紀委國家監委工

作匯報，研究部署２０２３年黨風廉政建設和反腐敗工作。中共中央總書記習近平主持會議。



中共中央召開黨外人士座談會

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１２月２日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民

主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。



１１月外儲規模回升，保持穩定具備有利條件

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國家外匯管理局１２月７日發布數據顯示，截至２０２２年１１月末，中國外匯儲備規模為

３１１７５億美元，較１０月末上升６５１億美元，升幅為２﹒１３％。專家表示，１１月外匯

儲備規模上升是匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用的結果。中國持續推動穩經濟一攬子政

策和接續措施全面落地生效，有利於中國外匯儲備規模保持穩定。





《上海證券報》



中共中央政治局召開會議，習近平主持會議

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中共中央政治局１２月６日召開會議，分析研究２０２３年經濟工作；聽取中央紀委國家監委工

作匯報，研究部署２０２３年黨風廉政建設和反腐敗工作。中共中央總書記習近平主持會議。



中國前１１個月外貿同比增長８﹒６％

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海關總署昨日發布數據顯示，今年前１１個月，我國進出口總值達３８﹒３４萬億元，同比增長

８﹒６％。其中，出口２１﹒８４萬億元，增長１１﹒９％；進口１６﹒５萬億元，增長

４﹒６％；貿易順差５﹒３４萬億元。專家分析稱，外貿進出口整體保持穩定增長，充分反映外

貿韌性。



中證協：推動「專精特新」專板規範建設

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中證協區域性股權市場專業委員會日前召開專題會議，討論交流了《關於高質量建設區域性股權

市場「專精特新」專板的指導意見》。中證協副會長孟宥慈表示，下一階段，將根據《指導意見

》要求，研究探索加強對區域市場中介機構自律管理，推動「專精特新」專板的規範建設。





《證券時報》



分析研究２０２３年經濟工作，研究部署黨風廉政建設和反腐敗工作

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中共中央政治局１２月６日召開會議，分析研究２０２３年經濟工作；聽取中央紀委國家監委工

作匯報，研究部署２０２３年黨風廉政建設和反腐敗工作。中共中央總書記習近平主持會議。



國務院聯防聯控機制公布疫情防控十條措施

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國務院聯防聯控機制綜合組７日公布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》。通

知指出，堅持第九版防控方案、落實二十條優化措施、執行本通知要求，堅決糾正簡單化、「一

刀切」、層層加碼等做法。



龐大「馬甲」持股者潛伏，中小銀行股權亂象亟待治理

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因股東陷入債務糾紛，銀行股權成為近年來法拍台上的常客，２０２２年銀行股權法拍規模再創

歷史新高。今年９月以來，已有盛京銀行、泰安銀行、浙商銀行等多筆億元級別的銀行股權被執

行司法拍賣。其中，恒大集團所持盛京銀行１２﹒８２億股股份被沈陽國資聯合四家民企以

７３﹒０７億元人民幣接盤，創下銀行股權在線上司法拍賣的最高金額成交紀錄。（ｊｔ）

