《鍾之日記》跟隨放寬步伐，恒指重返萬九

《鍾之日記》１２月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



雖然美國１０年債息已回落，但科技股仍為弱勢，市場靜待下周聯儲局議息，隔晚美股變動

不大，國務院聯防聯控機制發布防疫「新十條」後，港府亦檢討放寬各項防疫措施可行性，香江

魚缸上日挫６２６點後，今日成功收復失地，飆逾６００點，重返萬九點大關。

恒指高開１５０點，報１８９６５點，已是今早低位所在，隨後升幅擴大，重上萬九點大關

。午後升穿朝早高位，最多勁彈７０６點，高見１９５２１點，尾市升勢回順。最終恒指收造

１９４５０點，急彈６３５點或３﹒４％；國指造６６６６點，揚３﹒６％。科指收４２７０點

，飆６﹒６％。

大市全日成交１６０６﹒９４億元，反映市場資金仍充裕，後市仍樂觀。

騰訊（００７００）全日升５﹒７％，收３１７﹒４元；中海油（００８８３）收市跌

１﹒３％，為表現最差藍籌。

港府在收市後公布，由於現時疫情正處於持續向上升的趨勢，決定在本月１５日至２８日維

持現行社交距離措施。不過醫務衞生局副局長李夏茵表示，當局將放寬防疫限制，將縮短密切接

觸者的隔離日數，由７天縮減至５天，前提是第４至第５天隔離期間，須連續２天快測陰性。記

者會中並未提及，早前媒體報道的考慮放寬口罩令。



＊滬指兩連跌＊



國務院聯防聯控機制發布防疫「新十條」，意味著中國防疫工作進入新形勢，多地防控措施

即時減碼，不再強調「動態清零」之下，官媒引述專家稱最終可能８０％至９０％的人都會受感

染。觀望國務院聯防聯控機制將再開新聞發布會，進一步放寬防疫限制，不過利好已被市場提前

消化，滬綜指全日偏悶，稍跌再微升最後倒跌，全日收跌０﹒０７％，報３１９７﹒３５點，攻

關三千二失敗。深成指全日跌０﹒２５％，創業板指跌０﹒０９％。

人民銀行連續５天進行２０億元人民幣７天期逆回購，今日收水８０億元人民幣。利好消息

亦未進一步刺激市場交投，兩市全日成交８６９８億元人民幣，按日減少８﹒３％。

交通運輸部印發最新工作指南，取消了暫停高風險區內的客運場站運營及出入高風險區的客

運服務等要求，並刪除了對跨區域出行人員查驗核酸檢測陰性證明、健康碼和「落地檢」有關要

求；核酸檢測需求減少，據官方網站顯示，全國多地核酸採樣、核酸檢測實驗室改造等採購項目

宣布終止或者暫停。

防疫工作進入新段落，中國按下重啟鍵保經濟增長，中國多個省市正在組織當地出口商包機

出國，幫助企業洽談客戶搶訂單，例如江蘇省蘇州市商務局組織招商團隊，本周將赴歐洲開展招

商工作，總人數超２００人。



＊全民搶購防疫品，阿里健康飆一年高＊



繼「新十條」防疫新政策後，國務院今日再接再厲公布新冠病毒抗原檢測應用方案的通知，

所有人員均可以按照自主、自願的原則，隨時進行自我抗原檢測。國務院聯防聯控機制最新文件

要求，老年人每周開展２次抗原檢測，試劑由所在地級市、區縣免費派發。

另外，國家衛健委８日發布關於印發新冠病毒感染者居家治療指南的通知，將連花清瘟顆粒

╱膠囊、布洛芬、阿司匹林等藥物納入新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表。多地感冒及退燒

藥一度缺貨，連花清瘟價格亦被指炒高至百元人民幣。

內地多市市民增購快測包、藥品，互聯網醫療升幅顯著，其中阿里健康（００２４１）愈升

愈有，全日飆逾１６﹒１％，報９﹒８３元，創逾一年新高；京東健康（０６６１８）抽升

１２﹒２％；平安好醫生（０１８３３）升１３﹒３％。

「新十條」亦要求加快推進老年人新冠病毒疫苗接種，多地陸續實施措施，如上海將設立老

年人綠色通道，最大限度為老年人提供接種便利。疫苗股同造好，復星醫藥（０２１９６）升

７﹒２％，康希諾（０６１８５）漲逾３％，國藥（０１０９９）升２﹒５％。



＊憧憬通關在即，濠賭股造好＊



內地優化防疫政策，官方已再無提動態清零，珠海不再查驗旅客核酸陰性證明及健康碼，外

界憧憬內地會或釋出入境隔離措施放寬等訊息。不過國務院聯防聯控機制下午３時再開發布會，

暫未有文件提及放寬出入境的訊息，濠賭股升幅有所收窄。

濠賭股今日集體抽升。金沙（０１９２８）彈升一成。銀娛（０００２７）飆５﹒６％；永

利（０１１２８）急升２２﹒４％；美高梅中國（０２２８２）飆１２﹒８％；澳博

（００８８０）彈升１０﹒５％；新濠（００２００）炒高１５﹒８％。

澳門特區應變協調中心今日下午５時將召開疫情記者會，介紹新冠病毒最新疫情及澳門各項

最新防控措施。澳門社會文化司司長歐陽瑜表示，將跟隨內地研究逐步放寬防疫措施，但強調會

有規劃地放開政策，並不等同於「躺平」。她又指，愈來愈多數據顯示，現時Ｏｍｉｃｒｏｎ變

異株致病能力弱。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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