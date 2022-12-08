《中國要聞》習近平在沙特媒體刊文：打造更立體的能源合作新格局

《經濟通通訊社８日專訊》在抵達利雅得出席首屆中國－阿拉伯國家峰會、中國－海灣阿拉
伯國家合作委員會峰會並對沙特進行國事訪問之際，國家主席習近平在沙特《利雅得報》發表題
為《傳承千年友好，共創美好未來》的署名文章。文章指，阿拉伯世界是發展中國家重要成員，
是維護國際公平正義的重要力量。當今世界正經歷百年未有之大變局，中國和阿拉伯國家都面臨
實現民族振興、加快國家發展的歷史任務。
文章又指，海灣合作委員會一體化進程成效顯著，是全球最具活力的地區組織之一。長期以
來，中國同海合會國家關係保持健康穩定發展，中國保持海合會第一大貿易夥伴和第一大石化產
品出口國地位。２０２１年，雙方貿易額突破２３００億美元，中國從海合會國家進口原油突破
２億噸大關。面向未來，中國將同海方一道，打造更加立體的能源合作新格局，加快推動金融投
資合作新發展。
＊推動中沙全面戰略夥伴關係再創新高＊
沙特是全球重要能源輸出國和二十國集團成員。過去１０年中沙合作更是闊步前行。中方將
以這次訪問為契機，同沙特加強全面戰略夥伴關係，始終不渝相互理解、相互支持，共同倡導獨
立自主，攜手反對外部干涉。加強共建「一帶一路」倡議同沙特「２０３０願景」對接，推動各
領域務實合作走深走實，深化兩國利益融通、民心相通。加強在聯合國、二十國集團、上海合作
組織等多邊機制內協作，共同踐行真正的多邊主義，為維護中東和平穩定、促進世界發展繁榮作
出更大貢獻。（ｃｔ）
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