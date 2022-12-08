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即市新聞

08/12/2022 11:24

《輪證高清－孫明哲》資金重回Ａ股市場，不同條款配合不同策略

　　《輪證高清》內地放寬防疫政策近日市場上一大焦點，再加上早前的穩定房地產市場措施，
令Ａ股市場自１１月以來大幅反彈，上證綜指自１１月起累積逾１０％升幅，而ＭＳＣＩ中國
Ａ５０互聯互通指數更有逾１３％升幅，吸引資金留意這個Ａ股指數相關產品，有別於其他個股
、恒指或美股指數產品以淡倉為主，流入Ａ股指數窩輪的資金以好倉為主，而且資金都趁消息出
現並追入好倉。在挑選產品時有什麼需要注意呢？如何利用不同條款產品配合自身的投資策略？
　　市場上首批跟ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互通指數掛勾的認股證於明年２月中到期，距離現時
有２個月期，是合適的條款，早前最受歡迎，行使價２５００點的認購證１０５７８，昨日（７
日）見有資金重新部署，此產品提供近１５倍槓桿，適合短線部署。
　　較貼價證則可留意購１０５７９，貼價證敏感度較高，更緊貼指數的變化，而Ｍ通購
１０５７９是市場上最高敏感度的產品，適合即市「炒幾格」部署。
　　中線部署則可留意較新上市、年期較長的產品，中期證時間值損耗較低，而且引伸波幅敏感
度較低，整體風險及持有成本較為可控，可留意輕微價外購１０６８１，明年６月到期。
　　看淡則可留意高槓桿沽１０５７３，是市場上最高槓桿認沽證。
　
　　相關產品條款：
　
＊Ｍ通購１０５７８，行使價２５００點，２０２３年２月１７日到期，實際槓桿１４﹒６倍
＊Ｍ通購１０５７９，行使價２３００點，２０２３年２月１７日到期，實際槓桿１１﹒８倍
＊Ｍ通購１０６８１，行使價２４００點，２０２３年６月１６日到期，實際槓桿８﹒１倍
＊Ｍ通沽１０５７３，行使價１９００點，２０２３年２月１７日到期，實際槓桿１０﹒８倍
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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