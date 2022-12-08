《法證攻防－林恩》內地優化防控，靜待美國議息

《法證攻防》美國下周二（１３日）將公布１１月ＣＰＩ通脹數據，美聯儲局會在１２月

１３至１４日舉行本年最後一輪議息會議。目前鮑威爾和多名美聯儲官員均曾暗示將由今年１２

月起放緩加息步伐。然而，美國上周五（２日）公布１１月非農就業人數達２６﹒３萬，高於預

期，失業率維持在３﹒７％。市場擔心美聯儲局加息抗通脹決心加強，帶來更長加息周期。納斯

達克１００指數連跌三日，周二（６日）收報１１５４９﹒６９元。

１１月內地疫情升溫，單日確診數字曾突破今年４月份高峰。１１月１１日，國務院聯防聯

控機制綜合組發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知》。

恒指１１月１１日單日急升１２４４點（＋７﹒７４％）。當中包括將密切接觸者和入境人員的

「７天集中隔離＋３天居家健康檢測」調整為「５天集中隔離＋３天居家隔離」等措施。又被稱

作「優化防疫二十條」。１１月２９日，國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會。翌日起內地多地

陸續宣布根據國務院「第九版防控方案」和「優化防疫二十條」要求，作出解除疫情防控臨時管

控區，恢復堂食、密閉班密閉場所營業等調整。恒指１０月３１日收市報１４６８７點，一個月

之後，１２月５日已高達１９５１８點，升幅約４８３０點。

１２月７日，國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施

的通知》，列出１０條措施對防控工作作以補充調整。其中包括感染者科學分類收治，合條件的

無症狀感染者和輕型病例，一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。恒指高位回吐，周

三（７日）跌６２６點，收報１８８１４﹒８２點。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



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