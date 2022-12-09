《陸言堂－陳永陸》受惠內地重啟經濟，港股走勢料續向好

《陸言堂》港股近日氣勢如虹，恒指由低位反彈超過５０００點，而且成交持續接近

２０００億；本周縱曾出現回吐的壓力，不過很快消散，反映出港股的市底仍然很強勁。



事實上，港股的走勢並不太差，１００天平均線突破後，沒有跌穿的危險，這與之前升穿

１００天平均線的情況並不相同，加上參考之前恒指在升穿５０天平均線之後，會在５０天至

１００天平均線整固約兩星期，那麼現在港股的情況其實與之前相近，就是會在１００天至

２５０天平均線之間整固，亦屬正常，並不代表２５０天平均線有很大阻力。



＊無懼美股調整，港股有力追落後＊



當然，現在還有一個要留意的因素，乃是美股在現水平欠缺突破能力，並有調整壓力，同時

標普５００指數似乎在４０００點以上有阻力，投資者亦開始擔心美股反彈過多，以及美國息率

及經濟的前景不明朗等因素，會影響美股，這或者是港股最大的憂慮所在。不過，問題是港股根

本不會跟隨美股走勢，因為大家最大關心的是內地的政策，只要內地經濟持續重啟，港股氣氛亦

會持續向好。



參考近日港元的匯價走勢，港元正向著強方保證，資金似乎持續流向港股之中，所以相信美

股的調整，對港股影響有限。同時要留意的是港股過去三年的走勢，始終較其他市場為落後，就

算近日顯著回升，估值仍然偏低，同時近日內房股的配股反應亦十分理想，這都代表市場的消化

能力極高，同時亦反映出市場仍然有足夠資金，消化內房等股份的集資壓力，故此明年恒指上升

空間，其實不應低估。《獨立股評人 陳永陸》



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