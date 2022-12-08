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08/12/2022 07:53

【企業盈喜】中煙香港（０６０５５）料全年純利增最少２０％

　　《經濟通通訊社８日專訊》中煙香港（０６０５５）公布，預期截至今年１２月３１日止年
度純利同比增長不低於２０％。
　　該集團指，純利增加主因收購ＣＴＩＢ集團後，煙葉類產品進口業務毛利率水平同比大幅上
升；巴西經營業務收入及毛利率同比大幅上升；雪茄煙葉進口規模擴大，提升業務毛利水平；以
及自去年３月３１日取得ＣＢＴ控制權後，將ＣＢＴ作為子公司納入合併範圍。
　　該集團預期於明年３月３１日前公布業績。（ｗｈ）

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