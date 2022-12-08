《日入而息》本港明起縮短隔離至５日，小蠔灣項目收３３份意向

《今天重點》
＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
隔離檢疫明起縮短至５日，抵港旅客只需快測至第５日；李夏茵稱安心出行有調控空間，惟暫不
在考慮範圍內；疫情持續向上未見頂，維持現行社交距離措施
港鐵（０００６６）小蠔灣第一期項目共收３３份意向書；將軍澳綫列車甩卡事故，港鐵李家潤
稱車勾緩衝器鬆開所致
傳如祺出行為香港ＩＰＯ選定投行，擬集資數億美元
據報中國飛機租賃（０１８４８）擬出售部分資產，價值約３０億美元
畢馬威料明年本港新股集資１８００億，今年全球第三；畢馬威冀明年本港新股集資維持首五名
內，料１８Ｃ明年首季落實
綠置居攪珠結果出爐首１０位號碼揭曉，市價４１折售三項目
港區人大代表選舉，４２人獲確認為候選人角逐３６席
衛健委表示十條優化措施出台後各地迅速落實；居家治療者兩次核酸Ｃｔ值大於３５可外出；要
求醫療機構發熱門診「應開盡開
澳門政府表示將逐步放寬由內地來澳人士檢測要求
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《即日市況》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒指升６３５點報１９４５０，阿里健康漲１６％，中海油跌逾１％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《深滬股市》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
疫情防控放寬惟Ａ股兩連跌，滬指軟０﹒０７％成交減
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元匯價》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
加拿大加息但暗示近尾聲，料短期加元處弱勢
歐元最新報１﹒０４９６╱００，日圓最新報１３６﹒９３╱９６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司資訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ＥＳＲ（０１８２１）完成廊坊春暉產業園建設
傳如祺出行為香港ＩＰＯ選定投行，擬集資數億美元
中駿（０１９６６）１１月合同銷售４２﹒０３億元人民幣，按年跌４４％
中國平安（０２３１８）與富時羅素建立合作夥伴關係
動畫《三體》定檔周六開播，嗶哩嗶哩（０９６２６）為制作方的關聯公司
港鐵（０００６６）小蠔灣第一期項目共收３３份意向書；將軍澳綫列車甩卡事故，港鐵李家潤
稱車勾緩衝器鬆開所致
傳紐交所母企洽購ＬＭＥ，惟遭港交所（００３８８）拒絕
恒地（０００１２）旗下啟德Ｈｅｎｌｅｙ Ｐａｒｋ獲匯豐簽發綠色承諾書
渣打（０２８８８）非授權信用卡交易將主動退款，未有證據顯示個人資料外洩
阿里巴巴（０９９８８）斥５０００萬元於杭州成立新公司，據報馬雲無永居外國計劃
騰訊（００７００）今回購１１２萬股，涉資３﹒５１億元
賽生藥業（０６６００）藥品獲准於中國治療細胞瘤患者
合生創展（００７５４）首１１個月合約銷售額下降約２８％
恆宇集團（０２４４８）引入周大福鄭志恒為主要股東
華寶國際（００３３６）認購７﹒４億元元人民幣金融產品
威海銀行（０９６７７）獲准發行５０億元人民幣小微企業專項金融債券
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國企紅籌》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
據報中國飛機租賃（０１８４８）擬出售部分資產，價值約３０億美元
越地（００１２３）１１月銷售金額１１８億元人民幣，跌１１％
廣汽（０２２３８）１１月汽車銷量按年跌１５﹒０９％
榮昌生物（０９９９５）ＲＣ１１８獲ＦＤＡ頒２項孤兒藥資格認定
長汽（０２３３３）１１月汽車銷量按年跌２８﹒５％
新天綠色能源（００９５６）１１月完成發電量按年跌１５％
上石化（００３３８）公司存托憑證計劃的終止將於明年３月１３日生效
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州民企》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒大（０３３３３）傳明日與美元債持有人開會
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中國要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
機構料１１月內地ＣＰＩ續回至１﹒６％，創八個月低
深圳明日起開展消費電子及家電補貼活動，最高１５％
住建部潘偉稱完善保障性租賃住房ＲＥＩＴｓ相關政策
深圳落地電子元器件和集成電路國際交易中心
調查指在華英企悲觀情緒達新高，僱外籍員工挑戰最大
廣州發放政府消費券，面值從１０元至１００元不等
中證監表示積極探索建立多層次ＲＥＩＴｓ市場
陳敏爾不再兼任重慶市委書記，由袁家軍兼任
多省市組織招商包機保經濟，寧波目標搶百億美元訂單
贛鋒鋰業涉江特電機股票內幕交易被罰沒４４２萬元
人行２０億逆回購利率持平，淨回籠８０億
據報南京部分銀行二套房首付比例降至最低三成
深圳１１月超４０％二手房房源低於參考價成交
美再批逾４億美元對台軍售，外交部表示將採取有力措施
廣東省人大常委副主任李春生涉嚴重違紀違法接受調查
中國汽車保有量達３﹒１８億輛，千人擁２２５輛汽車
歐盟要求世貿成立涉華貿易爭端專門組，中方表示遺憾
傳當局建議險資買入內銀為應對理財贖回而賣出的債券
武漢樓市鬆綁，部分當地銀行確認二環外解除限購
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《寶島快訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收跌０﹒５３％，報１４５５３﹒０４點
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《俄烏開戰》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
普京指世界核戰威脅正上升，但俄方不會首先使用核武
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國際要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
上任一年多風波不斷，秘魯左翼總統被國會罷免
薪資加幅追不上通脹，歐洲央行員工醞釀大罷工
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《外圍經濟》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ表示聯儲局正在犯嚴重錯誤
南韓總理向鋼鐵及石化業貨運車主下達「復工令」
日本第三季度經濟下滑０﹒８％，萎縮幅度低於初值
歐洲央行官員表示現在沒有理由放緩加息步伐
澳洲儲備銀行對數碼貨幣持開放態度
英國３０多年來首次批准開設第一座深層煤礦
英國企業預料明年能源成本增加一倍
通脹超過預期，秘魯加息０﹒２５厘
加密貨幣走勢平穩，市場關注加息及通脹數據
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《大國博弈》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
秦剛稱不願地球氣溫升高，但希望中美合作「升溫」
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《其他消息》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
港區人大代表選舉，４２人獲確認為候選人角逐３６席
立法會補選本月１８日舉行，陸啟康視察人員實習訓練
李家超回應簡約公屋造價貴，指冷冰冰的數字忽略基層艱苦
會財局促執業單位提交續期申請，下周四截止
發展局擬精簡發展程序，料生地變熟地需時由６年減至４年
綠置居攪珠結果出爐首１０位號碼揭曉，市價４１折售三項目
前北九龍裁判法院將活化為普及司法教育中心，將辦公眾活動
深股通額度全日用２３億元，外資連續八日淨流入；滬股通額度全日
用３﹒５億元，外資淨流入１億元
畢馬威料明年本港新股集資１８００億，今年全球第三；畢馬威冀明
年本港新股集資維持首五名內，料１８Ｃ明年首季落實
據報富瑞搬出長江中心，亞太總部辦公室遷往ＩＦＣ二期
星展與ＩＡＴＡ於香港推ＩＡＴＡ ＰＡＹ，明年拓至印尼及新加坡
瑞銀表示今年亞太區億萬富豪人數達１０８４位，按年減少５９位
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《新冠肺炎》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
本港新增１４３７３宗確診，輸入佔７９８宗
隔離檢疫明起縮短至５日，抵港旅客只需快測至第５日
上海表示明起無症狀可選擇居家隔離，餐飲場所不查核酸
丘應樺正家居檢疫在家工作，因同住家人確診
入境深圳健康驛站預約名額明起增至２０００個
全國昨增本土陽性回落至２﹒１萬宗，廣東增逾四千宗
張伯禮稱新冠回歸乙類管理條件漸成熟，應穩中求進
消息指確診及密切接觸者縮短隔離至５日，口罩令不變
衛健委表示十條優化措施出台後各地迅速落實；居家治療者兩次核酸
Ｃｔ值大於３５可外出；要求醫療機構發熱門診「應開盡開」
立法會議員林素蔚再次確診，正居家隔離
進京機票火車票已無彈窗，部分進京航線機票接近全價
陳恒鑌稱逆向隔離進展慢，港官稱內地忙於本土疫情
陳智思稱有信心內地明年初可逐步復常
英國智庫表示中國退出「清零」迎挑戰，或調整國際策略
國家疾控局表示８０歲以上老年人有必要接種疫苗
新冠抗原檢測應用方案印發，沒症狀可居家隔離治療
李夏茵稱安心出行有調控空間，惟暫不在考慮範圍內；疫情持續向上
未見頂，維持現行社交距離措施
歐家榮稱確診個案一周升幅逾兩成，死亡個案升逾一成
澳門政府表示將逐步放寬由內地來澳人士檢測要求
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｚｚ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇