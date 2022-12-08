《日入而息》本港明起縮短隔離至５日，小蠔灣項目收３３份意向

《今天重點》

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隔離檢疫明起縮短至５日，抵港旅客只需快測至第５日；李夏茵稱安心出行有調控空間，惟暫不

在考慮範圍內；疫情持續向上未見頂，維持現行社交距離措施

港鐵（０００６６）小蠔灣第一期項目共收３３份意向書；將軍澳綫列車甩卡事故，港鐵李家潤

稱車勾緩衝器鬆開所致

傳如祺出行為香港ＩＰＯ選定投行，擬集資數億美元

據報中國飛機租賃（０１８４８）擬出售部分資產，價值約３０億美元

畢馬威料明年本港新股集資１８００億，今年全球第三；畢馬威冀明年本港新股集資維持首五名

內，料１８Ｃ明年首季落實

綠置居攪珠結果出爐首１０位號碼揭曉，市價４１折售三項目

港區人大代表選舉，４２人獲確認為候選人角逐３６席

衛健委表示十條優化措施出台後各地迅速落實；居家治療者兩次核酸Ｃｔ值大於３５可外出；要

求醫療機構發熱門診「應開盡開

澳門政府表示將逐步放寬由內地來澳人士檢測要求

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《即日市況》

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恒指升６３５點報１９４５０，阿里健康漲１６％，中海油跌逾１％

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《深滬股市》

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疫情防控放寬惟Ａ股兩連跌，滬指軟０﹒０７％成交減

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《美元匯價》

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加拿大加息但暗示近尾聲，料短期加元處弱勢

歐元最新報１﹒０４９６╱００，日圓最新報１３６﹒９３╱９６

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《公司資訊》

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ＥＳＲ（０１８２１）完成廊坊春暉產業園建設

傳如祺出行為香港ＩＰＯ選定投行，擬集資數億美元

中駿（０１９６６）１１月合同銷售４２﹒０３億元人民幣，按年跌４４％

中國平安（０２３１８）與富時羅素建立合作夥伴關係

動畫《三體》定檔周六開播，嗶哩嗶哩（０９６２６）為制作方的關聯公司

港鐵（０００６６）小蠔灣第一期項目共收３３份意向書；將軍澳綫列車甩卡事故，港鐵李家潤

稱車勾緩衝器鬆開所致

傳紐交所母企洽購ＬＭＥ，惟遭港交所（００３８８）拒絕

恒地（０００１２）旗下啟德Ｈｅｎｌｅｙ Ｐａｒｋ獲匯豐簽發綠色承諾書

渣打（０２８８８）非授權信用卡交易將主動退款，未有證據顯示個人資料外洩

阿里巴巴（０９９８８）斥５０００萬元於杭州成立新公司，據報馬雲無永居外國計劃

騰訊（００７００）今回購１１２萬股，涉資３﹒５１億元

賽生藥業（０６６００）藥品獲准於中國治療細胞瘤患者

合生創展（００７５４）首１１個月合約銷售額下降約２８％

恆宇集團（０２４４８）引入周大福鄭志恒為主要股東

華寶國際（００３３６）認購７﹒４億元元人民幣金融產品

威海銀行（０９６７７）獲准發行５０億元人民幣小微企業專項金融債券

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《國企紅籌》

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據報中國飛機租賃（０１８４８）擬出售部分資產，價值約３０億美元

越地（００１２３）１１月銷售金額１１８億元人民幣，跌１１％

廣汽（０２２３８）１１月汽車銷量按年跌１５﹒０９％

榮昌生物（０９９９５）ＲＣ１１８獲ＦＤＡ頒２項孤兒藥資格認定

長汽（０２３３３）１１月汽車銷量按年跌２８﹒５％

新天綠色能源（００９５６）１１月完成發電量按年跌１５％

上石化（００３３８）公司存托憑證計劃的終止將於明年３月１３日生效

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《神州民企》

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恒大（０３３３３）傳明日與美元債持有人開會

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《中國要聞》

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機構料１１月內地ＣＰＩ續回至１﹒６％，創八個月低

深圳明日起開展消費電子及家電補貼活動，最高１５％

住建部潘偉稱完善保障性租賃住房ＲＥＩＴｓ相關政策

深圳落地電子元器件和集成電路國際交易中心

調查指在華英企悲觀情緒達新高，僱外籍員工挑戰最大

廣州發放政府消費券，面值從１０元至１００元不等

中證監表示積極探索建立多層次ＲＥＩＴｓ市場

陳敏爾不再兼任重慶市委書記，由袁家軍兼任

多省市組織招商包機保經濟，寧波目標搶百億美元訂單

贛鋒鋰業涉江特電機股票內幕交易被罰沒４４２萬元

人行２０億逆回購利率持平，淨回籠８０億

據報南京部分銀行二套房首付比例降至最低三成

深圳１１月超４０％二手房房源低於參考價成交

美再批逾４億美元對台軍售，外交部表示將採取有力措施

廣東省人大常委副主任李春生涉嚴重違紀違法接受調查

中國汽車保有量達３﹒１８億輛，千人擁２２５輛汽車

歐盟要求世貿成立涉華貿易爭端專門組，中方表示遺憾

傳當局建議險資買入內銀為應對理財贖回而賣出的債券

武漢樓市鬆綁，部分當地銀行確認二環外解除限購

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒５３％，報１４５５３﹒０４點

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《俄烏開戰》

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普京指世界核戰威脅正上升，但俄方不會首先使用核武

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《國際要聞》

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上任一年多風波不斷，秘魯左翼總統被國會罷免

薪資加幅追不上通脹，歐洲央行員工醞釀大罷工

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《外圍經濟》

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Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ表示聯儲局正在犯嚴重錯誤

南韓總理向鋼鐵及石化業貨運車主下達「復工令」

日本第三季度經濟下滑０﹒８％，萎縮幅度低於初值

歐洲央行官員表示現在沒有理由放緩加息步伐

澳洲儲備銀行對數碼貨幣持開放態度

英國３０多年來首次批准開設第一座深層煤礦

英國企業預料明年能源成本增加一倍

通脹超過預期，秘魯加息０﹒２５厘

加密貨幣走勢平穩，市場關注加息及通脹數據

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《大國博弈》

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秦剛稱不願地球氣溫升高，但希望中美合作「升溫」

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《其他消息》

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港區人大代表選舉，４２人獲確認為候選人角逐３６席

立法會補選本月１８日舉行，陸啟康視察人員實習訓練

李家超回應簡約公屋造價貴，指冷冰冰的數字忽略基層艱苦

會財局促執業單位提交續期申請，下周四截止

發展局擬精簡發展程序，料生地變熟地需時由６年減至４年

綠置居攪珠結果出爐首１０位號碼揭曉，市價４１折售三項目

前北九龍裁判法院將活化為普及司法教育中心，將辦公眾活動

深股通額度全日用２３億元，外資連續八日淨流入；滬股通額度全日

用３﹒５億元，外資淨流入１億元

畢馬威料明年本港新股集資１８００億，今年全球第三；畢馬威冀明

年本港新股集資維持首五名內，料１８Ｃ明年首季落實

據報富瑞搬出長江中心，亞太總部辦公室遷往ＩＦＣ二期

星展與ＩＡＴＡ於香港推ＩＡＴＡ ＰＡＹ，明年拓至印尼及新加坡

瑞銀表示今年亞太區億萬富豪人數達１０８４位，按年減少５９位

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《新冠肺炎》

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本港新增１４３７３宗確診，輸入佔７９８宗

隔離檢疫明起縮短至５日，抵港旅客只需快測至第５日

上海表示明起無症狀可選擇居家隔離，餐飲場所不查核酸

丘應樺正家居檢疫在家工作，因同住家人確診

入境深圳健康驛站預約名額明起增至２０００個

全國昨增本土陽性回落至２﹒１萬宗，廣東增逾四千宗

張伯禮稱新冠回歸乙類管理條件漸成熟，應穩中求進

消息指確診及密切接觸者縮短隔離至５日，口罩令不變

衛健委表示十條優化措施出台後各地迅速落實；居家治療者兩次核酸

Ｃｔ值大於３５可外出；要求醫療機構發熱門診「應開盡開」

立法會議員林素蔚再次確診，正居家隔離

進京機票火車票已無彈窗，部分進京航線機票接近全價

陳恒鑌稱逆向隔離進展慢，港官稱內地忙於本土疫情

陳智思稱有信心內地明年初可逐步復常

英國智庫表示中國退出「清零」迎挑戰，或調整國際策略

國家疾控局表示８０歲以上老年人有必要接種疫苗

新冠抗原檢測應用方案印發，沒症狀可居家隔離治療

李夏茵稱安心出行有調控空間，惟暫不在考慮範圍內；疫情持續向上

未見頂，維持現行社交距離措施

歐家榮稱確診個案一周升幅逾兩成，死亡個案升逾一成

澳門政府表示將逐步放寬由內地來澳人士檢測要求

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