  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/12/2022 19:28

《日入而息》本港明起縮短隔離至５日，小蠔灣項目收３３份意向

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
隔離檢疫明起縮短至５日，抵港旅客只需快測至第５日；李夏茵稱安心出行有調控空間，惟暫不
在考慮範圍內；疫情持續向上未見頂，維持現行社交距離措施　　　　　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）小蠔灣第一期項目共收３３份意向書；將軍澳綫列車甩卡事故，港鐵李家潤
稱車勾緩衝器鬆開所致　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳如祺出行為香港ＩＰＯ選定投行，擬集資數億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報中國飛機租賃（０１８４８）擬出售部分資產，價值約３０億美元　　　　　　　　　　　
畢馬威料明年本港新股集資１８００億，今年全球第三；畢馬威冀明年本港新股集資維持首五名
內，料１８Ｃ明年首季落實　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
綠置居攪珠結果出爐首１０位號碼揭曉，市價４１折售三項目　　　　　　　　　　　　　　　
港區人大代表選舉，４２人獲確認為候選人角逐３６席　　　　　　　　　　　　　　　　　　
衛健委表示十條優化措施出台後各地迅速落實；居家治療者兩次核酸Ｃｔ值大於３５可外出；要
求醫療機構發熱門診「應開盡開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門政府表示將逐步放寬由內地來澳人士檢測要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指升６３５點報１９４５０，阿里健康漲１６％，中海油跌逾１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
疫情防控放寬惟Ａ股兩連跌，滬指軟０﹒０７％成交減　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
加拿大加息但暗示近尾聲，料短期加元處弱勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報１﹒０４９６╱００，日圓最新報１３６﹒９３╱９６　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
ＥＳＲ（０１８２１）完成廊坊春暉產業園建設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳如祺出行為香港ＩＰＯ選定投行，擬集資數億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中駿（０１９６６）１１月合同銷售４２﹒０３億元人民幣，按年跌４４％　　　　　　　　　
中國平安（０２３１８）與富時羅素建立合作夥伴關係　　　　　　　　　　　　　　　　　　
動畫《三體》定檔周六開播，嗶哩嗶哩（０９６２６）為制作方的關聯公司　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）小蠔灣第一期項目共收３３份意向書；將軍澳綫列車甩卡事故，港鐵李家潤
稱車勾緩衝器鬆開所致　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳紐交所母企洽購ＬＭＥ，惟遭港交所（００３８８）拒絕　　　　　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）旗下啟德Ｈｅｎｌｅｙ　Ｐａｒｋ獲匯豐簽發綠色承諾書　　　　　　　　
渣打（０２８８８）非授權信用卡交易將主動退款，未有證據顯示個人資料外洩　　　　　　　
阿里巴巴（０９９８８）斥５０００萬元於杭州成立新公司，據報馬雲無永居外國計劃　　　　
騰訊（００７００）今回購１１２萬股，涉資３﹒５１億元　　　　　　　　　　　　　　　　
賽生藥業（０６６００）藥品獲准於中國治療細胞瘤患者　　　　　　　　　　　　　　　　　
合生創展（００７５４）首１１個月合約銷售額下降約２８％　　　　　　　　　　　　　　　
恆宇集團（０２４４８）引入周大福鄭志恒為主要股東　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華寶國際（００３３６）認購７﹒４億元元人民幣金融產品　　　　　　　　　　　　　　　　
威海銀行（０９６７７）獲准發行５０億元人民幣小微企業專項金融債券　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
據報中國飛機租賃（０１８４８）擬出售部分資產，價值約３０億美元　　　　　　　　　　　
越地（００１２３）１１月銷售金額１１８億元人民幣，跌１１％　　　　　　　　　　　　　
廣汽（０２２３８）１１月汽車銷量按年跌１５﹒０９％　　　　　　　　　　　　　　　　　
榮昌生物（０９９９５）ＲＣ１１８獲ＦＤＡ頒２項孤兒藥資格認定　　　　　　　　　　　　
長汽（０２３３３）１１月汽車銷量按年跌２８﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新天綠色能源（００９５６）１１月完成發電量按年跌１５％　　　　　　　　　　　　　　　
上石化（００３３８）公司存托憑證計劃的終止將於明年３月１３日生效　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒大（０３３３３）傳明日與美元債持有人開會　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
機構料１１月內地ＣＰＩ續回至１﹒６％，創八個月低　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳明日起開展消費電子及家電補貼活動，最高１５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住建部潘偉稱完善保障性租賃住房ＲＥＩＴｓ相關政策　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳落地電子元器件和集成電路國際交易中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查指在華英企悲觀情緒達新高，僱外籍員工挑戰最大　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州發放政府消費券，面值從１０元至１００元不等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監表示積極探索建立多層次ＲＥＩＴｓ市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳敏爾不再兼任重慶市委書記，由袁家軍兼任　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多省市組織招商包機保經濟，寧波目標搶百億美元訂單　　　　　　　　　　　　　　　　　　
贛鋒鋰業涉江特電機股票內幕交易被罰沒４４２萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２０億逆回購利率持平，淨回籠８０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報南京部分銀行二套房首付比例降至最低三成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳１１月超４０％二手房房源低於參考價成交　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美再批逾４億美元對台軍售，外交部表示將採取有力措施　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東省人大常委副主任李春生涉嚴重違紀違法接受調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國汽車保有量達３﹒１８億輛，千人擁２２５輛汽車　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐盟要求世貿成立涉華貿易爭端專門組，中方表示遺憾　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳當局建議險資買入內銀為應對理財贖回而賣出的債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　
武漢樓市鬆綁，部分當地銀行確認二環外解除限購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台股收跌０﹒５３％，報１４５５３﹒０４點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　普京指世界核戰威脅正上升，但俄方不會首先使用核武　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上任一年多風波不斷，秘魯左翼總統被國會罷免　　　　　　　　　
　　薪資加幅追不上通脹，歐洲央行員工醞釀大罷工　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ表示聯儲局正在犯嚴重錯誤　　　　　　　
　　南韓總理向鋼鐵及石化業貨運車主下達「復工令」　　　　　　　　
　　日本第三季度經濟下滑０﹒８％，萎縮幅度低於初值　　　　　　　
　　歐洲央行官員表示現在沒有理由放緩加息步伐　　　　　　　　　　
　　澳洲儲備銀行對數碼貨幣持開放態度　　　　　　　　　　　　　　
　　英國３０多年來首次批准開設第一座深層煤礦　　　　　　　　　　
　　英國企業預料明年能源成本增加一倍　　　　　　　　　　　　　　
　　通脹超過預期，秘魯加息０﹒２５厘　　　　　　　　　　　　　　
　　加密貨幣走勢平穩，市場關注加息及通脹數據　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　秦剛稱不願地球氣溫升高，但希望中美合作「升溫」　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港區人大代表選舉，４２人獲確認為候選人角逐３６席　　　　　　
　　立法會補選本月１８日舉行，陸啟康視察人員實習訓練　　　　　　
　　李家超回應簡約公屋造價貴，指冷冰冰的數字忽略基層艱苦　　　　
　　會財局促執業單位提交續期申請，下周四截止　　　　　　　　　　
　　發展局擬精簡發展程序，料生地變熟地需時由６年減至４年　　　　
　　綠置居攪珠結果出爐首１０位號碼揭曉，市價４１折售三項目　　　
　　前北九龍裁判法院將活化為普及司法教育中心，將辦公眾活動　　　
　　深股通額度全日用２３億元，外資連續八日淨流入；滬股通額度全日
　　用３﹒５億元，外資淨流入１億元　　　　　　　　　　　　　　　
　　畢馬威料明年本港新股集資１８００億，今年全球第三；畢馬威冀明
　　年本港新股集資維持首五名內，料１８Ｃ明年首季落實　　　　　　
　　據報富瑞搬出長江中心，亞太總部辦公室遷往ＩＦＣ二期　　　　　
　　星展與ＩＡＴＡ於香港推ＩＡＴＡ　ＰＡＹ，明年拓至印尼及新加坡
　　瑞銀表示今年亞太區億萬富豪人數達１０８４位，按年減少５９位　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本港新增１４３７３宗確診，輸入佔７９８宗　　　　　　　　　　
　　隔離檢疫明起縮短至５日，抵港旅客只需快測至第５日　　　　　　
　　上海表示明起無症狀可選擇居家隔離，餐飲場所不查核酸　　　　　
　　丘應樺正家居檢疫在家工作，因同住家人確診　　　　　　　　　　
　　入境深圳健康驛站預約名額明起增至２０００個　　　　　　　　　
　　全國昨增本土陽性回落至２﹒１萬宗，廣東增逾四千宗　　　　　　
　　張伯禮稱新冠回歸乙類管理條件漸成熟，應穩中求進　　　　　　　
　　消息指確診及密切接觸者縮短隔離至５日，口罩令不變　　　　　　
　　衛健委表示十條優化措施出台後各地迅速落實；居家治療者兩次核酸
　　Ｃｔ值大於３５可外出；要求醫療機構發熱門診「應開盡開」　　　
　　立法會議員林素蔚再次確診，正居家隔離　　　　　　　　　　　　
　　進京機票火車票已無彈窗，部分進京航線機票接近全價　　　　　　
　　陳恒鑌稱逆向隔離進展慢，港官稱內地忙於本土疫情　　　　　　　
　　陳智思稱有信心內地明年初可逐步復常　　　　　　　　　　　　　
　　英國智庫表示中國退出「清零」迎挑戰，或調整國際策略　　　　　
　　國家疾控局表示８０歲以上老年人有必要接種疫苗　　　　　　　　
　　新冠抗原檢測應用方案印發，沒症狀可居家隔離治療　　　　　　　
　　李夏茵稱安心出行有調控空間，惟暫不在考慮範圍內；疫情持續向上
　　未見頂，維持現行社交距離措施　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐家榮稱確診個案一周升幅逾兩成，死亡個案升逾一成　　　　　　
　　澳門政府表示將逐步放寬由內地來澳人士檢測要求　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｚｚ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞08/12/2022
【新冠肺炎】隔離檢疫明起縮短至5日　抵港旅客只需快測至第5日
人氣文章中國故事08/12/2022
《神州經脈》荷蘭擬對華芯片設新限制　防疫啟新形勢A股仍悶跌
人氣文章財經熱話08/12/2022
內地加強監管鋰業　贛鋒天齊跑輸大市　惟獲花旗祝福或可追落後
人氣文章財經熱話08/12/2022
《復常炒D乜》澳門擬隨內地放寬防疫大行齊唱好　濠賭股再落鑊要博邊隻好？
人氣文章財經熱話08/12/2022
《午市前瞻》恒指縱急跌亦無礙升勢 國企股成功私有化有難度
人氣文章FOCUS08/12/2022
【FOCUS】視逆權罷工為「核威脅」　韓總統落重手恐收反效果
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金