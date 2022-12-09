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09/12/2022 07:50

《國金頭條》中國防疫措施鬆綁美股上揚，就業市場降溫美元續走低

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國新冠防疫措施持續放鬆，為華爾街帶來利好情緒，美股周四
（８日）走高。
　　道指漲１８３﹒５６點，或０﹒５５％，收３３７８１﹒４８點。納指漲１２３﹒４５點，
或１﹒１３％，收１１０８２點。標普５００漲２９﹒５９點，或０﹒７５％，收
３９６３﹒５１點。科技股上揚，蘋果漲１﹒２１％，但特斯拉下跌０﹒３４％，至
１７３﹒４４　美元。外電報道指，由於中國市場銷量放緩，特斯拉最快將於下周一縮短上海廠
的生產量。
　　在聯儲局下周公布今年最後一次加息前，美國通脹數據亦有放緩跡象，上周續領失業救濟人
數報１６０﹒８萬人，升至２月初來新高，反映就業市場降溫。美國財政部長耶倫同日表示，薪
資與物價沒有螺旋上升、租金價格也已見頂回落，供應鏈瓶頸開始緩解，美國可以避免經濟衰退

　
＊油價跌至一年低位＊
　
　　市場為聯儲局加快結束緊縮周期做準備，美元持續走軟。紐約尾盤美匯指數跌０﹒３％，至
１０４﹒７９。美元疲弱下，金價連漲３日，紐約期金首次收復１８００美元大關，報每盎司
１８０１﹒５０美元。分析指，除中國央行買盤支持外，中國疫情解封亦意味黃金零售需求可望
大增。
　　原油期貨連續第５日下跌，再逼近一年低位。紐約期油跌０﹒８％，收每桶７１﹒４６美元
，為去年１２月２１日以來最低。布蘭特期油跌１﹒３％，收每桶７６﹒１５美元，亦為去年
１２月２４日以來最低。（ｊｆ）

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