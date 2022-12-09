《運籌帷幄－梁業豪》港股驟降急升，該如何數浪？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和

５７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和中性。昨早（８日）甫開市即見好友入市反攻，觀乎他

們的進取程度，大家應意識到，多可被細分為低一級，ａ－ｂ－ｃ三個浪的調整浪已經運行至ｂ

浪上升階段。筆者亦立即提醒大家，整個調整浪將屬於「之字型」或「正常平勢形」。其後大市

愈升愈有，０﹒６１８倍反彈水平成為了即市支持位，各位自然應有心理準備，大市可升回本周

三（７日）高位前，才展開ｃ浪下跌過程。

「之字型」與「正常平勢形」的主要分別，在於前者於本周三低位之下的再跌空間較後者為

大：按目前情況推測，短期調整浪的最終目標多只為前升浪幅度的０﹒３８２倍量度調整水平，

但有較小機會位於０﹒５倍量度跌幅水平附近。最後，我們不應排除本周三高位被升越的可能性

，因短期調整浪有可能以「不規則平勢浪」運行，內裏ｃ浪的長度會是ａ浪的１﹒２３６倍或

１﹒３８２倍。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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