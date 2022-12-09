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即市新聞

09/12/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》偵測大戶出貨

　　《缸邊隨筆》散戶最怕大戶靜雞雞出貨，而自己就接了貨。大戶出貨，一般說會愈出愈高；
但如眾多大戶出貨，就是會愈出愈低的，近日美股就出現了值得散戶記取的一幕。
　
　　日前美聯儲局主席鮑威爾講了１２月加息會緩下來，美股便立升，但之後數天，美股就拾級
而下。昨晚（８日）及今晚（９日）美股如仍下，則美股可能是出事了，有機會禍及全球。
　
　　之所以有這個悲觀看法是近日美股之跌是很有秩序的。標普之跌並不是一插而落，是跌下、
回抽下，但回抽力度就愈來愈弱。有分析認為是有很大量的貨（可能是基金貨）要出，如一次出
清，會暴跌，大盤能出到的貨便少；但如吊威也式的逐步而下，反可以使出貨量較多。
　
　　為甚麼有這麼多貨待出？一個可能性是有些基金被投資者大量贖回，以致可能準備清盤結業
，又或已被結業，手上的貨就不能不出清。
　
　　有幾多美股是待沽？不知。但從標普５００的認沽防線言（美市場叫做認沽證　Ｗａｌｌ　
Ｓｕｐｐｏｒｔ），如跌破３９００，就不好了。
　
　　他山之石，可以攻玉，港股也是經歷過這種時刻。不過我等散戶矇查查，不識大戶這個吊威
也的出貨法，才致大戶出了貨，而散戶仍在熱衷於撈底、撈底。當然是愈撈愈低，到成手蟹貨，
就只好望家鄉。
　
　　今時，雖已蟹定，但這種大戶吊威也出貨的手法，日後仍會出現，前市不忘，後市不輸。
　
　　散戶不易得到那樣細緻的分時段圖，但卻很容易得到保歷加通道、成交和ＯＢＶ的圖。如保
歷加通道走下，ＯＢＶ走下，但成交不大升的話，時間一久，就要考慮是大戶在系統性地清倉。
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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