恒指半日高收３１９點報１９７６９，內房股俏，龍湖收升逾１０％

《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報１９７６９，升３１９點或１﹒６４％，主板
成交９５８﹒５７億元。恒生中國企業指數報６７７８，升１１１點或１﹒６７％。恒生科技指
數報４３３０，升６０點或１﹒４１％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３２２﹒４元，升５元或１﹒５８％，成交５６﹒９８億元；美
團收報１８２﹒３元，升４元或２﹒２４％，成交３５﹒４６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
９２﹒１５元，升２﹒７５元或３﹒０８％，成交３３﹒７億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
內房及物管股造好，龍湖（００９６０）收升１０﹒２４％，報２７﹒４５元，該股成交約
１８７４萬股，涉資４﹒９２億元，盤中高見２７﹒４５元，最低見２４﹒５元；碧桂園
（０２００７）升８﹒８７％，收報３﹒０７元；潤地（０１１０９）升８﹒１１％，收報
３４﹒６５元；碧桂園服務（０６０９８）升７﹒５７％，收報２３﹒４５元；中海外
（００６８８）現價升７﹒２５％，報２１﹒１５元，該股成交約２２９９萬股，涉資４﹒７８
億元，盤中高見２１﹒２元，最低見１９﹒８４元。
中證監副主席李超１２月８日在首屆長三角ＲＥＩＴｓ論壇暨中國ＲＥＩＴｓ論壇２０２２
年會上表示，進一步擴大ＲＥＩＴｓ試點範圍，盡快覆蓋到新能源、水利、新基建等基礎設施領
域。加快打造ＲＥＩＴｓ市場的保障性租賃住房板塊，研究推動試點範圍拓展到市場化的長租房
及商業不動產等領域。（ｋｙ）
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