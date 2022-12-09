《盤後部署》恒指大陽燭上漲，富力地產升勢已成睇４﹒９元

《經濟通通訊社９日專訊》內地通脹持續回落，隔晚美股造好，加上憧憬疫情防控鬆綁下，

港股反覆走高，恒生指數收報１９９００，升４５０點或２﹒３２％，主板成交１９９４﹒４７

億元。國企指數收報６８３４，升１６７點或２﹒５１％。恒生科技指數收報４３６９，升９９

點或２﹒３３％。

上證綜合指數報３２０６，升９點或升０﹒３０％，成交４４７７﹒５０億元人民幣。深證

成份指數報１１５０１，升１１１點或升０﹒９８％，成交２５４３﹒４２億元人民幣。

日線圖顯示，恒指今日以大陽燭上升，２０天線（現約１８３３７）剛升越１００天線（現

約１８３１９），９ＲＳＩ回升至７１水平，以目前情況看，升越２５０天線（現約

２０５９７）才可斷定是升是跌。



＊藍籌股普遍造好，美團飆近６％＊



藍籌股普遍造好，騰訊（００７００）收升２﹒５８％，報３２５﹒６元，該股成交約

４０４０萬股，涉資１３０﹒１１億元，盤中高見３２６﹒６元，最低見３１４﹒４元；美團

（０３６９０）升５﹒７２％，收報１８８﹒５元；阿里（０９９８８）升２﹒７４％，收報

９１﹒８５元；快手（０１０２４）升２﹒０４％，收報７０﹒１元；比亞迪（０１２１１）收

升１﹒０３％，報２１５元，該股成交約１４０５萬股，涉資３０﹒２４億元，盤中高見

２１８﹒２元，最低見２１２﹒２元；港交所（００３８８）升３﹒０４％，收報３４５﹒８元

；中國平安（０２３１８）升２﹒５３％，收報５２﹒７５元；友邦（０１２９９）升

２﹒０９％，收報８５﹒５元。



＊內房物管股炒高，龍湖揚逾１８％＊



中央經濟工作會議傳１２月１５日召開，外電傳將淡化住房不炒，同時有報道指中國監管部

門將研究擴大ＲＥＩＴｓ試點範圍，內房及物管股炒高，龍湖（００９６０）收升１８﹒４７％

，報２９﹒５元，該股成交約５０７５萬股，涉資１３﹒９８億元，盤中高見２９﹒８元，最低

見２４﹒５元；中海外（００６８８）升１１﹒３１％，收報２１﹒９５元；潤地

（０１１０９）升１０﹒７６％，收報３５﹒５元；碧桂園服務（０６０９８）升９﹒８６％，

收報２３﹒９５元；碧桂園（０２００７）收升８﹒５１％，報３﹒０６元；旭輝控股

（００８８４）升１３﹒８９％，收報１﹒６４元；寶龍地產（０１２３８）升２２﹒９９％，

收報２﹒１４元；雅居樂（０３３８３）升９﹒８９％，收報３﹒１１元。

另外，合景泰富（０１８１３）收升３４﹒０１％，報２﹒６４元；龍光集團

（０３３８０）升４１﹒１３％，收報１﹒７５元；中駿集團（０１９６６）升２５﹒５６％，

收報１﹒１３元；雅生活（０３３１９）升０﹒３６％，收報１１﹒１元；萬科企業

（０２２０２）收升７﹒３％，報１７﹒６４元。

另一方面，合景悠活（０３９１３）收升１４﹒５％，報２﹒２９元；中海物業

（０２６６９）升４﹒８５％，收報８﹒８７元；正榮地產（０６１５８）升２５﹒９７％，收

報０﹒４８５元；融創服務（０１５１６）升６﹒３６％，收報４﹒８５元；華潤萬象生活

（０１２０９）升４﹒２％，報３９﹒７元；世茂服務（００８７３）升１１﹒１４％，收報

３﹒６９元；旭輝永升服務（０１９９５）升１４﹒４４％，收報６﹒２６元。

富力地產（０２７７７）收升１８﹒８７％，報２﹒５２元，該股成交約６５２１萬股，涉

資１﹒５６億元，盤中高見２﹒５４元，最低見２﹒１５元。

富力地產以大陽燭上升，升越２５０天線並企穩其上，可視之為中長線轉佳訊號，而且１０

天線及２０天線齊升，５０天線短期內有望升越１００天線出現黃金交叉利好訊號，９ＲＳＩ回

升至６９水平，下一站將挑戰１００周線約４﹒９元水平，升越此關會見８元。

富力地產上月發公告稱，公司境內交易所８筆總計１３５億元人民幣的公司債券已在９月

２２日獲得債券持有人會議通過，展期後的８筆公司債的加權平均到期期限從約４個月延長至３

年以上。

至此，富力地產境內外債券總計約４６７億元人民幣的債券全部成功展期。富力表示，整體

展期事項能夠有效緩解公司流動資金壓力，有利於改善公司整體財務狀況，促進公司長期穩定可

持續發展。（ｋｙ）

