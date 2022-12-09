《台股攻略－黃振宇》外圍股市再度回暖，台股展開反彈

《台股攻略》台股今日（９日）展開反彈，加權指數升６７點開市，電子權值股的台積電及

聯發科領漲，航運及水泥等傳統產業股同步靠穩，太陽能股續獲資金進駐，指數最終升１５２點

，收１４７０５點，成交金額為１９３０﹒１９億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入

５０﹒９８億元，外資亦終止連續３個交易日淨賣出記錄。

電子股同步反彈，台積電擺脫頹勢，收４８１﹒５元，升２﹒１％；聯發科重上７００元關

口，收７２９元，升３﹒４％；聯電收４３﹒５元，升２﹒４％；瑞昱、矽力－ＫＹ、鴻海及研

華等電子股均升０﹒５％至４﹒２％。傳統產業股普遍上揚，其中，航運股的貨櫃三雄全面上升

，萬海、長榮及陽明升２％至３％。散裝航運股的慧洋－ＫＹ、裕民、新興及四維航均升２％至

４％。航空雙雄長榮航升１﹒１％，華航升１﹒８％。水泥、橡膠及食品類股走勢較強，台泥、

統一、豐泰、台塑及中鋼等產業指標股，均升０﹒４％至４﹒３％。受惠台灣行政院拍板通過再

生能源發展條例修正的太陽能股今日再成市場焦點，茂迪、達能及新晶投控紛紛漲停，元晶、聯

合再生、碩禾、國碩、太極及安集均升３％至８％。

臨近年尾，外圍股市再度回暖，加上外資重投股市，市場開始聚焦法人粉飾櫥窗動向，預期

大市可維持大漲小回格局。惟下周歐洲、美國及日本等主要央行將陸續召開利率決策會議，消息

將對台股造成影響，投資者宜多加留意相關訊息，趁大市回調時吸納業績良好的股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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