《談國論企－黎偉成》優化防疫措施惠民生促經濟

《談國論企》中國國務院聯防聯控機制於２０２２年１２月７日發布的優化疫情防控措施，

最惹人注目之處為「不得採取各種形式的臨時封控」，不僅保障居民和社會應有和必須的社會活

動，反映出最近好幾個月的嚴格防控工作取得預期良性的成效，更重要的是默默糾正個別城市、

個別地區的一刀切死板封區劣作，有利社會和經濟漸步復常。政府從善如流。



＊解除不合時宜硬封做法可活躍社會及經濟＊



國務院聯防機制所發布的《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，列出的

１０條的優化防控疫情新施（下稱：「新十條」），最重要的一條肯定是（一）取消各種形式的

臨時封控。封城封區，是在中國頗不少省市於２０２０年初新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９爆發後一

段時間所採取的防控惡疫措施，及後所封的範圍逐步收窄，但若干城市或市內的一些區域，仍採

取臨時封控做法，不僅打亂被封城市、地區的居民的生活，做成嚴重不便，更大問題是有關地區

得停工、停產、停業的衝擊，甚至病者無法及時看病就醫使病情惡化或有死亡威脅，且所封的時

間不合理、無按情調整，引起若干受影響者的日益不滿，要求變、優化，乃必然之事。「新十條

」對此作出相應的調整，乃為民之舉。

由是「新十條」明確指出「高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業」，是為改

善民生和經濟社會的十分重要舉措。既然「高風險區」不能封區，其他地區也就當然不能再亂封

亂控，乃全面禁止「封」與「鎖」的決策，取而代之的為要按樓棟、單元、樓層重難日難金住戶

劃定高風險區，細化，是為對症下藥之舉。

重要的是（二）中央優化防控措施，是實際和堅碩的基礎支持：（１）接種防範新冠肺炎疫

症的疫苗人數達９０％至９５％，建立相當程度的防疫「防火牆」，顯抗疫攻堅三年有效保護

１４億人生命健康；（２）此疫現時流行的變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ，所再變種的最新病毒，對

染疫者傷害和破壞力據說有明顯收歛，甚至開始有說這是屬於上呼吸系織的疾病。

要注意的，是（３）國家防控小組組長梁萬年強調「這次優化並不是完全放開不防，是主動

的優化而不是被動的」，所言的重點是要繼續防控，和是主動優化。即使境內外還是有一些人別

有用心地挑動矛盾，但我看這是中國政府順應疫情和順應民情優化之舉，有甚麼不好？難道如美

國等政客「死要面子」的胡作非為嗎？

梁萬年更表「當前需要特別關注的是病毒的變異、重症和死亡的情況」，和「要嚴防出現醫

療資源擠兌等問題」，強調「中國已經做了大量的準備工作，有些措施也在進一步加強」，而美

國及其他國家一味「躺平」不起，高下立見。

優化措施，更使（三）中國的經濟社會有更大力量支持恢復，甚至重新納入穩中有進的發展

軌道。尤其是取消硬崩崩的封區做法，會推動全國各地的工商各業，確確切切地復工、復產、復

業，是為配合中央力促各地區各部門要按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，加快

落實穩經濟一攬子政策和接續政策。



＊按情適時適度調整政策措施有良性啟示＊



予我以更深刻的感覺，是中國政府在堅持原則、方針和政策的同時，還按照不同時候、不同

環境、不同需要，靈活、及時地作出政策性措施的調節，使政策得以更好的實施和更佳的效益，

又是一個十分良性和有益的變化。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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