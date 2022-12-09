午後恒指升逾４００點逼近兩萬大關，內房利好帶動，龍湖領升藍籌

《經濟通通訊社９日專訊》據《彭博》報道，中共中央經濟工作會議將於下周四（１５日）

召開，為刺激內地樓市，會議將淡化「房住不炒」的緊迫性，並將釋放更多支持房地產市場發展

的信號。內房股受刺激繼續熱炒，全日愈升愈有，大市氣氛受帶動下恒指午市擴大升幅至超過

４５０點，突破１９９００並逼近２００００點心理大關。



＊或宣布完成房地產去槓桿階段性目標＊



報道引述知情人士指，會議將提及全力扭轉房地產下滑態勢，盡快恢復房地產市場正常運行

將被放在更重要的位置；另一位知情人士稱，在本次會議上可能會明確，持續多年的房地產市場

去槓桿完成階段性目標，下一階段的重點是支持居民合理購房需求。

藍籌內房佔據恒指升幅榜首；龍湖（００９６０）升１３﹒０５％，報２８﹒１５元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅２２﹒６６％；碧桂園服務（０６０９８）升１０﹒５５％，

報２４﹒１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１７﹒５６％；中海外（００６８８）升

１０﹒０４％，報２１﹒７元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１０﹒９４％；潤地

（０１１０９）升９﹒８３％，報３５﹒２元；碧桂園（０２００７）升８﹒８７％，報

３﹒０７元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１４﹒５５％。

個別細價內房飆升；合景泰富集團（０１８１３）升３１﹒４７％，報２﹒５９元，以現價

計，該股暫連升２日，累計升幅４６﹒３３％；寶龍地產（０１２３８）升２１﹒２６％，報

２﹒１１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５８﹒６５％。



＊恒指突破１９９００水平＊



重磅股跟升助興；友邦（０１２９９）升２﹒７５％，報８６﹒０５元，以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅７﹒８３％；港交所（００３８８）升３﹒７５％，報３４８﹒２元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒４１％；滙控（００００５）升０﹒２１％，報

４７﹒１５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒０７％；美團（０３６９０）升

３﹒７６％，報１８５元。

現時，恒生指數報１９９０８，升４５８點或升２﹒３５％，主板成交１４２２﹒９２億元

。國企指數報６８２８，升１６１點或升２﹒４２％。恒生科技指數報４３８４，升１１４點或

升２﹒６８％。

即月期指新報１９９７３，升４７４點，高水６５點。即月國指期貨報６８５６，升１６６

點，高水２８點。即月科指期貨新報４３９７，升１１５點，高水２８點。

上證綜合指數報３２１０，升１２點或升０﹒４０％，成交３８８８﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１１５０４，升１１４點或升１﹒０１％，成交４９７２﹒２７億元人民幣

。



表列十大升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２８﹒１５元 升１３﹒０５％

碧桂園服務（０６０９８） ２４﹒１０元 升１０﹒５５％

中海外（００６８８） ２１﹒７０元 升１０﹒０４％

潤地（０１１０９） ３５﹒２０元 升９﹒８３％

申洲國際（０２３１３） ８６﹒６５元 升９﹒０６％

碧桂園（０２００７） ３﹒０７元 升８﹒８７％

舜宇光學科技（０２３８２） １０８﹒３０元 升７﹒７６％

新世界（０００１７） ２２﹒３５元 升７﹒１９％

新奧能源（０２６８８） １１１﹒９０元 升５﹒６７％

百度（０９８８８） １２３﹒００元 升５﹒４９％

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（ｈｃ）

