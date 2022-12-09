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09/12/2022 14:50

【新冠肺炎】新冠重點人群健康服務工作方案發布，按風險分為三類

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院聯防聯控機制綜合組今日印發《新冠
重點人群健康服務工作方案》。其中提到，堅持分類分級、突出重點的原則，根據患基礎疾病情
況、新冠病毒疫苗接種情況、感染後風險程度等分為三個類別：重點人群（高風險）、次重點人
群（中風險）、一般人群（低風險），分別用紅、黃、綠色進行標記，顏色不同，服務內容不同

　　《方案》要求開展分類分級服務。一級服務的服務人群為一般人群（低風險，綠色標記）。
二級服務的服務人群為次重點人群（中風險，黃色標記）。三級服務的服務人群為重點人群（高
風險，紅色標記），有緊急醫療需求的重點人群，其他有緊急醫療需求的嬰幼兒、孕產婦等人群

　　《方案》還提到，加強基層醫療衛生機構藥品和抗原檢測試劑盒儲備。各地要加大供應保障
力度，確保基層醫療衛生機構根據國家和本省份推薦的中藥清單，按照服務人口總數的１５－
２０％動態儲備中藥、解熱和止咳等對症治療藥物、抗原檢測試劑，人口稠密地區可酌情增加。
　　加強對基層醫療衛生機構的設備配備和升級改造。加快推進鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心
發熱診室（門診）建設進度，２０２３年３月底前力爭覆蓋率提高到９０％左右。

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