《午市前瞻》年底前料難突破兩萬大關，航空股整固後反覆向上

《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報１９７６９，升３１９點或１﹒６４％，主板

成交９５８﹒５７億元。恒生中國企業指數報６７７８，升１１１點或１﹒６７％。恒生科技指

數報４３３０，升６０點或１﹒４１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３２２﹒４元，升５元或１﹒５８％，成交５６﹒９８億元；美

團收報１８２﹒３元，升４元或２﹒２４％，成交３５﹒４６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

９２﹒１５元，升２﹒７５元或３﹒０８％，成交３３﹒７億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊曾永堅：基金完成部署難推升恒指＊



恒指繼周三後再度挑戰１９７００以上水平，爭持激烈，半日總交已接近千億元。椽盛資本

投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，１９８００為近期恒指較大阻力，因１９８００為較

長線的下降軌道阻力水平，預期短線較難突破。他亦指，港股由１０月底反彈至今已累積不少升

幅，料需時消化獲利沽盤。另外近期明顯有不少長線資金大舉入市，但一般基金多數會於聖誕節

前完成部署，故短期難再有大動力進一步推升恒指，下方較大支持則位於１８３００至

１８４００。

憧憬內地進一步放寬防疫，航空股近有追捧。曾永堅指內地放寬的力度和速度都勝過預期，

估計明年經濟及旅遊回復正常，農曆年後有望與國際通關，期內將繼續修復估值，國際油價料將

維持較低水平亦相對有利。他預期，航空股會於現水平整固後仍有上升動力，疫後復甦利好作用

將持續釋放，首選南航（０１０５５），建議回落至５元以下吸納，６個月目標反覆向上，目標

６﹒２元水平。（ｈｃ）

