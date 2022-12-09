【復常炒Ｄ乜】大市成交旺ＩＰＯ望復甦，大行唱好港所創近４月高

《經濟通通訊社９日專訊》近期市況熾熱，港股已升近２萬點關口，且單日成交每每高達

２０００億元，料新股集資活動也將復甦，畢馬威就料明年新股集資可倍增至１８００億元，且

上市新規《第１８Ｃ章》預期將於明年首季落實，有助吸引更多科技公司來港上市，港府又擬於

明年次季為港股通設人民幣櫃枱，在多個利好消息刺激下，港交所（００３８８）股價近日節節

上升，今日再升３％創近４個月高，匯證近日也將其目標價升至３９８元，高盛更看４２０元，

或可考慮現價買入。



＊畢馬威料明年新股集資倍增至１８００億，１８Ｃ首季可落實＊



畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌表示，隨著市場不確定性因素減退，料本港ＩＰＯ

活動將會復甦，預期明年香港ＩＰＯ市場集資約１８００億元，為今年的一倍，新股上市宗數約

９０宗，料將有逾１２０宗上市申請個案。畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥

人朱雅儀則指，香港ＩＰＯ市場表現在年初有所放緩，但下半年出現反彈跡象，截至今年１２月

４日，上市宗數為７３宗，集資金額約９７２億元，回歸上市錄９宗，當中包括４宗以介紹形式

上市，並完成了４宗ＳＰＡＣ上市活動。在ＩＰＯ集資額全球排名方面，朱雅儀預期香港將能名

列首五大，今年全年將在上海及深圳證券交易所之後排第三。

劉大昌又表示，預期本港為允許特專科技公司上市而增設上市規則《第１８Ｃ章》將於明年

首季落實，料最快明年第二季將有公司透過上述規則遞交上市申請，料下年將有５至１０間公司

可以透過上述方式完成上市。在現時高息高通脹的環境下，集資額達３０００至４０００億的大

型上市公司在進行ＩＰＯ時面對一定困難，包括其估值將有較大折扣，而市場流動性亦沒有早前

般充裕，但預期大部分不確定因素已出現，隨著環境逐漸改善，或者明年下半年會有更多大型公

司進行上市。



＊許正宇：首隻虛擬資產ＥＴＦ快將上市，擬次季為港股通設人幣櫃枱＊



財經事務及庫務局局長許正宇接受本地媒體訪問時表示，首隻虛擬資產ＥＴＦ將於非常短時

間內於港交所上市，現時有幾家虛擬資產ＥＴＦ發行人都表示有意來港，政府一方面希望對虛擬

資產持開放態度，同時亦希望步伐穩健、逐步前進。估計散戶買賣虛擬資產的公眾諮詢將於明年

初展開，當局希望在有限度情況下讓散戶參與買賣。此外，政府計劃明年第二季為港股通增設人

民幣櫃枱，目前已有１０多家發行人表達初步意願，表示有興趣增設。



＊匯證：可受惠大市成交上升及更多大型ＩＰＯ，目標價升至３９８元＊



匯證近日發表報告指，港交所可受惠大市成交額上升及新股活動提升估值，料未來潛在兩大

催化劑，包括潛在吸引全球最大油企沙特阿美（Ｓａｕｄｉ Ａｒａｍｃｏ）來港上市，若能成

功吸引其上市，將肯定了港交所的獨特之處，將內地資本引入至國際發行人，同時亦可加強內地

投資者接觸這間具戰略性重點的能源安全公司。另未來或有更多大型中國科技股來港上市，有助

港交所重新成為明年全球頂級的上市場所之一，並為正在復甦的股市增添活力，且港交所計劃明

年上半年開通滬港通人民幣櫃台，故將其今年、明年及２０２４年盈利預測分別上調５﹒７％、

９﹒１％及７﹒４％，目標價由３２０元上調２４％至３９８元，維持「買入」評級。

匯證又提到，港股１１月成交金額按月增長４０％至１４５０億元，恒生指數按月亦反彈

２０％，又見到港元轉強令資金重新流入，而內地加強信貸和流動性寬鬆，有進一步迹象表明其

清零策略有所放鬆，並有更明確的支持經濟增長的政策，這些都可以提高企業盈利的確定性，並

鼓勵投資者的冒險行為。



＊高盛料港交所上市新規進一步刺激成交，目標價維持４２０元＊



高盛則指，港交所正就特專科技行業公司赴港上市開展《上市規則》上的改革，以進一步激

活本港ＩＰＯ市場。港交所曾在２０１８年新訂《上市規則》，貢獻成交量超過２０％。《上市

規則》再改革後，或可提高港交所作為上市地的定位，預料新規能令港交所較納斯達克更能吸引

科技公司上市。而內地股市氣氛改善下，本港ＩＰＯ數量持續迎來周期性復甦，相信港交所對上

市條例的改革、中概股回流香港，以及中國宏觀經濟和企業盈利好轉，均加強ＩＰＯ的復甦步伐

。中概股和南向通將在中期持續提升港交所的日均成交量，相信規例上的改革將進一步刺激成交

，重申港交所「買入」評級，並列入「確信買入」名單，目標價維持４２０元。



＊溫鋼城：料未來成交偏多兼做獨市生意，或可升至４００元＊



ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城則於今日《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，港交所短期料可升至３５０元。他說，「復常」現只炒了兩個月，有

機會炒至明年２月，不排除港交所可升至３８０元甚至４００元。如因股市升得急錯失買入機會

，可分段買入，現時可先買一注。事實上，港交所做獨市生意，可長線持有，用平均成本法月供

也可以，而現時單日成交升至２２００億元，料未來成交偏多機會較大。

港交所今日收市升３﹒０４％報３４５﹒８元，最多升３﹒９９％至３４９元，連升兩日，

累升７﹒６６％，成交３０﹒４４億元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

