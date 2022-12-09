【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒４１億元，買美團沽盈富

《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指高開３４點，報１９４８４點。最高升４７６點報

１９９２６點，最低跌４５點報１９４０４點。恒指收報１９９００點，升４５０點或

２﹒３２％。

北水全日淨流入７﹒４１億元，上日淨流出４﹒２４億元。北水淨買入最多的個股依次是美

團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）；淨賣出最多的依次

是盈富基金（０２８００）、中國移動（００９４１）、碧桂園（０２００７）。

主板成交１９９４﹒４７億元增加２４﹒１％。其中港股通成交７２３﹒２億元，佔總成交

３６﹒３％。

美團升５﹒７２％報１８８﹒５元，北水淨買入２０﹒１億元；騰訊控股升２﹒５８％報

３２５﹒６元，北水淨買入８﹒１億元；香港交易所升３﹒０４％報３４５﹒８元，北水淨買入

４﹒２億元。

盈富基金升２﹒２５％報２０元，北水淨賣出１５﹒６億元；中國移動升０﹒４９％報

５１﹒６５元，北水淨賣出８﹒４億元；碧桂園升８﹒５１％報３﹒０６元，北水淨賣出１﹒７

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美團 （０３６９０） ２０﹒１１

騰訊控股 （００７００） ８﹒０８

香港交易所 （００３８８） ４﹒１７

阿里健康 （００２４１） １﹒６６

碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒５３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

盈富基金 （０２８００） －１５﹒６３

中國移動 （００９４１） －８﹒４４

碧桂園 （０２００７） －１﹒７０

比亞迪股份 （０１２１１） －０﹒１９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

