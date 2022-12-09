《美元走勢－羅明立》美匯反彈動力令人失望，靜候今晚ＰＰＩ數據

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３６﹒２８ １３６﹒８８ １３５﹒７６

歐元╱美元 １﹒０５７０ １﹒０５８８ １﹒０５５２

英鎊╱美元 １﹒２２６０ １﹒２２７７ １﹒２２２６

美元╱瑞郎 ０﹒９３３４ ０﹒９３６７ ０﹒９３２５

美元╱港元 ７﹒７８８２ ７﹒７９０４ ７﹒７８３５

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《美元走勢》美國上周初請申領失業救濟人數為２３萬，高於對上一周但符合預期。在今晚

（９日）ＰＰＩ數據公布前，美匯指數走軟，跌向１２月５日的低位１０４﹒１２，市場對聯儲

局加息０﹒５％已無懸念，但對經濟衰退的憂慮有所增加，近期美匯的反彈動力令人失望，但

１０３﹒５０╱１０４應該仍然有一定的支持。加拿大央行暗示加息周期可能接近尾聲，加元升

幅或受限，１﹒３５會有阻力。

歐洲央行委員Ｐｅｔｅｒ Ｋａｚｉｍｉｒ指最新的通脹稍為放緩不代表威脅結束，現時並

非放鬆行動的時候，他認為區內經濟縱然出現衰退，時間亦應該不會長，暗示其支持繼續加息

０﹒７５％。歐元再逼近１﹒０６。仍然可留意１﹒０６３０的阻力。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０５８０ １﹒０４５０ １﹒０６４０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 沽出加元 １﹒３５７０ １﹒３７００ １﹒３５４０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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