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09/12/2022 12:49

傳中銀恒生將上調Ｈ按鎖息０﹒２５厘，經絡料中小型銀行下周跟隨

　　《經濟通通訊社９日專訊》今日有報道指，中銀香港（０２３８８）及恒生（０００１１）
兩間大型銀行將於本月內上調一二手物業的拆息按揭計劃（Ｈ按）封頂息率，一手物業由
２﹒８７５厘增加０﹒２５厘至３﹒１２５厘，二手物業由３﹒１２５厘增加０﹒２５厘至
３﹒３７５厘。
　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預測，本港銀行將於本月美聯儲議息會議後再次調升最優惠
利率（Ｐ），加息幅度最少約０﹒２５厘，甚至有可能追落後，即追加至０﹒５厘。曹德明料其
他中小型銀行或於下周加息（Ｐ）前陸續計劃跟隨調升Ｈ按鎖息上限，置業人士應把握機會於其
他銀行加息前揀選息率最優惠的銀行。
　　市傳繼匯豐及渣打近日上調Ｈ按封頂後，恒生也將於本月１９日起加息０﹒２５厘，由Ｐ減
２﹒２５厘上調至Ｐ減２厘，實際息率上升０﹒２５厘至３﹒３７５厘，而中銀香港也擬在本月
２３日起加息，幅度與其他三大行看齊。
　　曹德明認為，在聯匯制度下，港美息口差距進一步擴寬，加上拆息已一段時間維持高水平以
及銀行結餘下降至千億元以下，在資金成本壓力下，預測港銀將於本月美聯儲議息會議後再次調
升Ｐ。（ｃｌ）

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