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即市新聞

09/12/2022 15:44

摩根資產管理料明年首季達加息周期尾聲，港股看好濠賭互聯網

　　《經濟通通訊社９日專訊》近日內地推出「新十條」措施放寬疫情防控措施，摩根資產管理
亞太區首席市場策略師許長泰表示，預期內地放寬措施不會一步到位，考慮到經濟成本及出口表
現等對經濟的支持及動力，料防疫政策方向未來６－１２個月可能會繼續放鬆，認為現時市場整
體方向正面，建議投資者若希望投資中國，在未來２－３個月可分批逐步入市，迎接經濟反彈。
　　對於美國加息，他認為，美聯儲加息態度明顯，儘管出現明年出現經濟輕微負增長等情況，
其政策也未必有太大變化，預期本月美聯儲將加息半厘，料明年首季應屬加息周期尾聲，認為「
愈嚟愈接近加息周期完結」，明年減息機會不高，料明年美聯儲加息至５厘，並在明年大部分時
間把利率保持在較高水平的可能性較高。
　
＊內房不會大紅大紫，但穩定度上升＊
　
　　對於港股板塊的看法，他提及，看好消費、非必需消費品、旅遊以及濠賭股板塊，在長線方
面，更關注結構性行業，如與科技有關的取替入口產品部分科技行業，電動車相關供應鏈，以及
再生能源有關的行業。
　　對於內房板塊，他續指，儘管在這方面的政策支持有所增加，但其相關風險仍然存在，從宏
觀經濟角度來看，認為內房不會大紅大紫，但其穩定度有所上升，而有關的準買家仍然有信心，
若內房「只住不炒」政策未有改變，料未必會「爆升」，因投資者人數減少，用家人數則增加。
　　對於美元走勢，他表示，預期明年美元走勢或先強後弱，長遠來說美元應會貶值，但經濟衰
退或觸發避險情緒，引發美元升浪，料美元指數未來有機會重返早前１１４的高位。另外，他預
期，明年美股雖然有向下修正空間，但未必會重返今年最低點。（ｂｎ）

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