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09/12/2022 16:04

《本港樓市》中原ＣＣＬ按周跌０﹒９％連跌９周，今年暫跌１５％

　　《經濟通通訊社９日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數
ＣＣＬ最新報１５７﹒６７點，重返２０１７年５月水平，按周跌０﹒９４％，連跌９周共
７﹒５９％。１１月３日加息後第２周，整體樓價續跌。ＣＣＬ由自己歷史高位１９１﹒３４點
累跌１７﹒６０％，２０２２年計累跌１４﹒５７％。
　　中原指，港府昨（８日）宣布縮短隔離時間，對樓市的影響將於１２月底公布的ＣＣＬ才開
始反映。另外，本地拆息上升增加銀行的加息壓力，下周四１２月１５日美國將公布議息結果，
將於２０２３年１月上旬的ＣＣＬ才開始反映。現時ＣＣＬ距離預期下個低位１４４點，相差
１３﹒６７點或９﹒４９％，估計明年新春前後達到。
　
中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１５７﹒０８點，重返２０１７年４月水平，按
周跌１﹒０８％，連跌９周共７﹒９９％。ＣＣＬ（中小型單位）報１５５﹒５７點，重返
２０１７年４月水平，按周跌１﹒０６％，連跌９周共７﹒９５％。ＣＣＬ（大型單位）報
１６７﹒８６點，重返２０１８年２月水平，按周跌０﹒３５％。
　
＊新界西樓價近３周累跌超過半成＊
　
　　四區方面，新界西樓價跌勢明顯加快，近３周累跌超過半成。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報
１４５﹒０３點，重返２０１７年９月水平，按周跌１﹒７９％，連跌３周共５﹒８９％。九龍
ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１４８﹒４２點，重返２０１７年４月水平，按周跌１﹒８６％，連跌４周
共５﹒７２％。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６８﹒６９點，重返２０１７年１０月水平，按周
跌０﹒９５％，連跌２周共２﹒８４％。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１６３﹒４５點，重返
２０１７年４月水平，按周升０﹒４５％，連升２周共１﹒８３％。（ｃｌ）

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